Финляндия - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Чемпионат Мира на 07.06.2025

"Мы - первые по рейтингу в группе, потому обязаны занять первое место", - заявил Рональд Куман. Сборная Нидерландов и вправду является фаворитом группы G. И все же должна быть осторожной. Польша и Финляндия в соперниках. Первая уже выиграла два матча. А начинается кампания "Оранье" в гостях у второй.

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2026. Группа G

7 июня. 21:45. Хельсинки. "Олимпийский Стадион"

Финляндия - Нидерланды

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

Нидерланды в хорошей форме, с хорошим поколением. Тройку полузащитников Де Йонг-Рейндерс-Гравенберх местная пресса вообще называет "мечтой". На Евро "Оранье" вышли в полуфинал, в Лиге Наций яростно боролись с Испанией в четвертьфинале и уступили лишь в серии пенальти. От них ожидают уверенно победить в группе.

Впрочем, проблемы присутствуют. Чехарда на позиции вратаря продолжается, и никто там не выглядит на должном уровне. Как и в центре атаки. Куман признает, что в скором будущем и не видит звездного атакера в сборной. Также в последнее время сборная мало побеждала. Дважды в последних девяти матчах во всех турнирах.

В восьми матчах Лиги Наций она одержала лишь две победы. Разгромив дома Боснию и Герцеговину и Венгрию, а вот в гостях с обеими сыграла 1:1. Финляндия - команда их калибра, и Куман признает, что против нее нужно демонстрировать другие качества, нежели против Испании, Германии, Франции. Нужно уметь доминировать.

Финляндия в шести матчах Лиги Наций потерпела шесть поражений. Из-за чего сменила тренера. Однако начало каденции датчанина Якоба Фрииса также не впечатлило. 1:0 над Мальтой и потеря 2:0 в Литве с итоговым счетом 2:2. В то время как поляки, главные конкуренты в борьбе за второе место, этих двух переиграли.

В целом "совы" начали смену поколений и понимают, что она займет время. Еще и молодые таланты сейчас уехали на молодежный Чемпионат Европы. В Федерации решили, что он важнее, чем матчи Отборочного турнира на Чемпионат Мира взрослой сборной. Пресса в целом сообщает об апатии вокруг первой сборной.

Все же на матч против Нидерландов все билеты проданы, и финны собираются упереться в первом домашнем матче кампании. Фриис признает, что много владеть мячом не получится, что придется много страдать, но призывает бороться.

Последние матчи команд

Финляндия

Финляндия - Англия 1:3 (Лига Наций)

Ирландия - Финляндия 1:0 (Лига Наций)

Финляндия - Греция 0:2 (Лига Наций)

Мальта - Финляндия 0:1 (Отбор на ЧМ-2026)

Литва - Финляндия 2:2 (Отбор на ЧМ-2026)

Нидерланды

Германия - Нидерланды 1:0 (Лига Наций)

Нидерланды - Венгрия 4:0 (Лига Наций)

Босния и Герцеговина - Нидерланды 1:1 (Лига Наций)

Нидерланды - Испания 2:2 (Лига Наций)

Испания - Нидерланды 2:2, 3:3 ОТ, 5:4 пен. (Лига Наций)

Кадры

В центре атаки Нидерландов выбор невелик. 31-летний Депай или 32-летний Вегхорст. Правда, оба в хорошей форме, активно забивали и ассистировали в последнее время за "Коринтианс" и "Аякс" соответственно. Мемфису не хватает трех голов до повторения рекорда сборной всех времен - 50-ти Робина Ван Перси.

Вратарем на этот раз избран Марк Флеккен - новый голкипер леверкузенского "Байера". Он отыграл за сборную за последний год лишь один матч во всех турнирах, но травма Барта Вербрюггена открыла ему дорогу.

Следует отметить, что два игрока сборной - Фримпонг и Рейндерс - находятся в разгаре громких переходов. Первый уже перешел в "Ливерпуль", а вот второй временно покинет лагерь сборной после матча в Финляндии для оформления перехода в "Манчестер Сити".

Финляндия все еще полагается на ветеранов - вратаря того же "Байера" Лукаша Градецки, Теему Пукки, Йоэля Похьянпало, Робина Лода. Хотя не все они ожидаются с первых минут. С другой стороны, вызван 18-летний Матиас Силтанен, не попавший в заявку молодежной сборной. Вызван Илмари Нисканен из третьего дивизиона Англии.

Защитники команды мало играли в своих клубах в последнее время. Как и представитель наиболее статусного клуба в сборной, кроме "Байера" - опорник Йенсен из "Аугсбурга", 12-ой команды немецкой Бундеслиги. А вот как раз атакер Оливер Антман выиграл с "Гоу Эхед Иглз" Кубок Нидерландов, играя в стартовом составе.

Финляндия: Градецки, Алхо, Тенхо, Иванов, Уронен, Г. Камара, Кайринен, Валакари, Лод, Антман, Похьянпало

Нидерланды: Флеккен, Думфриз, Аке, ван Дейк, Хато, Ф. Де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Фримпонг, Депай, Гакпо

Цифры и факты

Финляндия и Нидерланды встречались 14 раз. Результаты - 11 побед Нидерландов, две ничьи и победа Финляндии, состоявшаяся в 1950-ом году. Результаты последних десяти очных матчей - девять побед Нидерландов и ничья

Результаты очных матчей в Финляндии - одна победа хозяев, одна ничья и пять побед Нидерландов. Последний хронологически очный матч состоялся в 2011-ом году именно в Финляндии и завершился победой Нидерландов - 2:0

Победа над Мальтой стала единственной Финляндии в десяти последних матчах во всех турнирах - также две ничьи и семь поражений. При этом в двух последних матчах, в том числе против Мальты, она не проигрывала - победа и ничья

Нидерланды выиграли лишь два из последних девяти матчей во всех турнирах. Если считать основное время, другие результаты в них - пять ничьих и два поражения

В гостях Нидерланды не побеждали в пяти последних матчах во всех турнирах - три ничьи и два поражения, если считать лишь основное время. Во всех этих матчах они пропускали. Финляндия не побеждала в последних трех домашних - три поражения

Нидерланды пропускали в девяти из десяти последних матчей на всех полях во всех турнирах, а забивали в 11-ти из 12-ти последних. Финляндия пропускала в 12-ти из 13-ти последних

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз: Финляндия - Нидерланды 1:2

Проблемы команды Кумана в Боснии и в Венгрии настораживают, как и проблемы с форвардом, с вратарем, проблемы в гостевых матчах в целом. Ей будет тяжело в Хельсинки. Хотя ясно, что она сильнее, а финны еще и ослаблены и составом, и недостаточным настроем. Ожидается сложная победа фаворита.