Фарерские острова – Гибралтар. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 09.06.25

Европейский отбор на ЧМ 2026. Группа L. 4-й тур.

09 июня. 21:45. Торсхавн. “Торсволлур”

Фарерские острова – Гибралтар

Главный судья: Игаль Фрид (Израиль)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Два записных аутсайдера группы L европейского отборочного турнира на ЧМ 2026 Фарерские острова и Гибралтар сойдутся между собой. Пусть они не претендуют на поездку в Америку через год, но обыграть равного себе, и занести в зачёт своей страны победу в официальном матче (а их не так и много на двоих) будут стараться обе команды.

Фарерские острова: последние новости

Фарерские острова – ныне воспринимаются, как крепкие андердоги европейского футбола. Редко, но команда способна поставить подножку сопернику. В её истории уже есть ряд значительных побед над такими командами, как: Австрия (1:0, 1990), Греция (2:1 2014 и 2015 – дважды!), Турция (2:1, 2022).

В стартовавшем отборе на ЧМ 2026 Фареры успели сыграть две гостевые игры в марте и в обеих проиграли с минимальным счётом. Первая игра была в Чехии (1:2). И хозяевам пришлось нелегко с островитянами. С 25-й минуты чехи вели в счёте, но гости старались изо всех сил, чтобы создавать моменты. И, видимо, потратили их очень много. Потому, как не успели они сравнять результат, как тут же пропустили вновь.

Через три дня Фареры гостили уже в Черногории (0:1). Здесь страсти кипели вовсю до самой последней секунды матча. Уже в компенсированное арбитром время был назначен пенальти в ворота островитян. Реализация которого на 90+6 минуте и решила исход поединка.

В прошлый четверг Фареры сыграли товарищеский поединок против Грузии (0:1). Тренер Эйдун Клакстейн экспериментировал с составом и пытался сыграть 3-4-3, но в итоге пришлось играть, как и в матчах с Чехией и Черногорией 5-4-1. Вновь минимальное поражение, уже третье за календарный год.

Гибралтар: последние новости

У Гибралтара в этом году уже три игры в отборе на ЧМ. И все три поражения. В первой игре “Красные черти” гостили в Черногории (1:3). Они даже вели в счёте, но недолго. И соперник смог их всё же додавить.

А вот в домашних играх против Чехии (0:4) и Хорватии (0:7) гибралтарцы оказать хоть какое-то сопротивление не сумели. Два разгрома и закономерное последнее место в группе.

Личные встречи

История противостояния у соперников очень небольшая. Было сыгранно лишь две товарищеские игры.

01.03.2014 Гибралтар – Фарерские острова 1:4 Международный товарищеский матч

26.03.2022 Гибралтар – Фарерские острова 0:0 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Фарерских островов

08.06.2024 Эстония – Фарерские острова 4:1 Кубок Балтики

11.06.2024 Латвия – Фарерские острова 1:0 Кубок Балтики

22.03.2025 Чехия – Фарерские острова 2:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

22.03.2025 Черногория – Фарерские острова 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

05.06.2025 Грузия – Фарерские острова 1:0 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Гибралтара

21.03.2024 Гибралтар – Литва 0:1 Лига Наций

26.03.2024 Литва – Гибралтар 1:0 Лига Наций

22.03.2025 Черногория – Гибралтар 3:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

17.11.2025 Гибралтар – Чехия 0:4 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

06.06.2025 Гибралтар – Хорватия 0:7 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Цифры и факты

Фарерские острова проиграли в последних пяти матчах.

В девяти последних матчах Фарерские острова пять раз проигрывали со счётом 0:1.

В матчах против Чехии и Хорватии Гибралтар не нанёс ни одного удара в створ.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

В обеих командах нет травмированных и дисквалифицированных.

Фарерские острова 5-4-1: Ламхвуджи – Давидсен, Эдмундссон, Ватнхамар, Форе, Даниэльсен – Ханссон, Йохансен, Хенриксен, Сёренсен - Кулудсен

Гибралтар 4-3-3: Банда – Мауро, Каррингтон, Криштиан Лопеш, Роман – Торилья, Бент, Сканлон – Гибсон, Бартоло, Джессоп

Турнирное положение команд

Обе команды замыкают турнирную таблицу группы L, проиграв все свои встречи. У Фарерских островов два поражения в двух матчах и разница мячей 1:3. У Гибралтара три поражения в трёх играх и разница мячей 1:14.

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Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч между Фарерскими островами и Гибралтаром от UA -Футбол

Когда два аутсайдера встречаются между собой, то для них открывается окно возможностей в атаке. Фареры в своих матчах выглядят более сильно, чем Гибралтар в своих. Где-то на пару забитых мячей. Предлагаем ставку: Фарерские острова победят с разницей в 2 мяча.