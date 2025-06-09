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Хорватия - Чехия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 09.06.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Хорватией и Чехией в рамках квалификации на ЧМ-2026
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на ЧМ-2026. Группа L. 4-й тур
9 июня. 21:45. Осиек. "Опус Арена"
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
В матче 4-го тура квалификационной группы L в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Хорватии и Чехии, которые встретятся в третий раз в официальных поединках. До сих пор ни одна из этих команд не побеждала в очных играх.
Новости Хорватии
В своем последнем матче хорваты на выезде разгромили сборную Гибралтара со счетом 7:0, успешно начав свой путь в отборе к чемпионату мира 2026 года. До этого, в марте Хорватия спорила со сборной Франции за выход в полуфинал Лиги наций, где подопечные Златко Далича по итогам двухматчевого противостояния проиграли в серии пенальти.
На групповом этапе Лиги наций прошлого сезона "клетчатые" в своей группе в Дивизионе "А" заняли второе место, уступив лишь Португалии, которая в итоге выиграла этот турнир в этом году. В шести матчах сборная Хорватии одержала две победы, два раза сыграла вничью и потерпела два поражения, набрав таким образом 8 очков, обойдя сборные Польши и Шотландии.
После неудачного выступления на Евро-2024 "пламенные" попытаются выйти в основной раунд соревнований на мундиале 2026 года.
Новости Чехии
Сборная Чехии под руководством Ивана Гашека, в отличие от Хорватии, провела уже три матча в этом отборе, в которых им удалось одержать три победы. На своем пути чехи обыграли национальную команду Фарерских островов (2:1), Гибралтара (0:4) и Черногории (2:0), поэтому они абсолютно заслуженно лидируют в своей группе.
А раньше Чехия играла в Лиге наций в Дивизионе "B", где чехи были в одной группе вместе с Украиной, Грузией и Албанией. Их команда заняла первое место с 11 очками, поэтому в следующем сезоне этого турнира они сыграют в элитном дивизионе.
За 6 матчей в Лиге наций чехи потерпели лишь одно поражение, одержав при этом три победы и две ничьи.
Турнирная таблица
Цифры и факты
- Сборная Хорватии не проигрывает дома на протяжении пяти игр подряд во всех турнирах;
- Сборная Чехии провела 4 "сухих" матча в последних 7 поединках во всех турнирах;
- Сборные Хорватии и Чехии до этого лишь дважды играли в официальных матчах, в которых была зафиксирована ничья.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Из-за тяжелой травмы Матео Ковачич не сможет помочь сборной Хорватии в этом матче. В сравнении с их прошлой игрок, в стартовом составе будет довольно много изменений. Участие Адама Гложека за национальную команду Чехии в этом поединке остается под вопросом из-за его повреждения, так что вместо него, вероятно, появится Лукаш Провод.
Хорватия, 4-2-3-1: Ливакович — Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич — Майер, Модрич — Перишич, Пашалич, Сучич — Будимир
Чехия, 4-2-3-1: Коварж — Зелены, Крейчи, Холеш, Цоуфал — Соучек, Черв — Провод, Шульц, Черны — Шик
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между Хорватией и Чехией от UA-Футбол
ОЗ — 1,90. От этого матча можно, честно говоря, ожидать чего угодно, потому что обе команды играют в приличный футбол на довольно высоком уровне. Хозяева являются номинальными фаворитами. Для них этот поединок является очень важным не только с точки зрения турнирного положение, а именно его и попытаются удержать или улучшить гости. Мы считаем, что игра между сборными Хорватии и Чехии подарит нам много голов, поэтому мы ожидаем, что обе команды забьют
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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