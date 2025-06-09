Битва за очки. Казахстан – Северная Македония. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 09.06.2025

Отбор на ЧМ-2026. Четвёртый тур

9 июня 2025, 17:00. "Астана Арена" (Астана)

Главный арбитр: Филип Глова (Словакия)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Первая официальная встреча команд и битва за очки. Обе команды уже теряли очки против фаворитов. Сегодня цель обоих – набрать. Но кто выполнит эту задачу?

Новости Казахстана

Казахстан проводит свой третий матч в отборе на Чемпионате Мира 2026. До этого сборная Али Алиева проиграла Уэльсу на выезде (1:3), и победила впервые за 500 дней, обыграв Лихтенштейн (2:0)

Перед матчем отбора команда провела контрольный поединок с Беларусью (1:4). По словам тренера, это был один из этапов подготовки.

Кадры хозяев

Дисквалифицированных футболистов нет. По словам Алиева, возможно, сборная потеряла полузащитника Георгия Жукова.

Новости Северной Македонии

Северная Македония сыграет свой четвёртый матч в отборе на ЧМ-2026. За три сматча сборная теряла очки, но не проиграла. Победа над Лихтенштейном (3:0) и домашние ничьи против Уэльса и Бельгии со счётом 1:1.

Теперь команде предстоит выезд в Казахстан и матч на искусственном поле.

Кадры гостей

Дисквалифицированных и травмированных футболистов на матч нет.

Последние пять матчей Казахстана и Северной Македонии

Последние пять встреч хозяев

05.06.2025 Беларусь – Казахстан 4:1 (Контрольный матч)

4:1 (Контрольный матч) 25.03.2025 Лихтенштейн – Казахстан 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)

0:2 (Отбор на ЧМ-2026) 22.03.2025 Уэльс - Казахстан 3:1 (Отбор на ЧМ-2026)

3:1 (Отбор на ЧМ-2026) 19.03.2025 Казахстан – Кюрасао 2:0 (Контрольный матч)

– Кюрасао 2:0 (Контрольный матч) 17.02.2025 Казахстан – Северная Корея 0:2 (Контрольный матч)

Последние пять встреч гостей

06.06.2025 Северная Македония – Бельгия 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)

– Бельгия 1:1 (Отбор на ЧМ-2026) 25.03.2025 Северная Македония – Уэльс 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)

– Уэльс 1:1 (Отбор на ЧМ-2026) 22.03.2025 Лихтенштейн – Северная Македония 0:3 (Отбор на ЧМ-2026)

0:3 (Отбор на ЧМ-2026) 17.11.2024 Северная Македония – Фарерские острова 1:0 (Лига Наций)

– Фарерские острова 1:0 (Лига Наций) 14.11.2024 Северная Македония – Латвия 1:0 (Лига Наций)

Очные встречи между соперниками

Команды между собой не играли в официальных турнирах, но встречались 4 года назад в контрольном матче.

04.06.2021 Северная Македония – Казахстан 4:0 (Контрольный матч)

Ориентировочные составы на матч

Казахстан: Скейсен – Астанов, Быстров. Марочкин. Алип, Вороговский – Чесноков, Тагибердин, Жуков. Самородов – Аимбетов

Северная Македония: Димитриевски – Мусилу. Зайков, Стожчевски – Алиоски, Элмас, Элези, Костадинов, Илиевский – Миовский, Бардхи

Цифры и факты

Казахстан проиграл 6 из последних 7 матчей;

Северная Македония победила в 6 из последних 8 матчей;

Северная Македония забивает в 9 матчах кряду и в последних 4 матчах на выезде забивает во втором тайме

Ставки и коэффициенты на матч Казахстан – Северная Македония

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Прогноз на матч Казахстан – Северная Македония от UA-Футбол

Искусственное поле в Казахстане может доставить неудобства гостям из Северной Македонии. Но букмекеры отдают преимущество как раз им.

В домашних стенах Казахстан в последний раз проиграл в официальном матче. Но это ещё было при старом тренере. Считаем, что хозяева дома забьют, но и Северная Македония также без гола не уедет.

Прогноз: Обе забьют - ДА (кф 2,14)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.