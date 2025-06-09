Бельгия – Уэльс. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ на 09.06.2025

Отбор к ЧМ, Европа

Группа J, 4-й тур

Бельгия – Уэльс 21:45

Трансляция – Megogo

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Бельгия

Бельгия успела отыграть лишь один тур отбора из трёх. Дома они сыграли вничью 1:1 с Северной Македонией, при этом обе команды создали по два опасных момента. А Бельгия за весь второй тайм нанесла только один удар в створ ворот, не создав реального давления у ворот аутсайдера.

Главная проблема в защите, которая лишь однажды в 10 последних играх отстояла насухо. Бельгия не проигрывала в трех матчах против Уэльса, но за это время она победила только один раз, сыграв вничью четыре раза и проиграв 2 из 8 последних матчей против валлийцев.

У Бельгии в центре поля ожидается Амаду Онана, атлетизм которого должен сбалансировать Юри Тилеманса в стартовом составе. В то время как Николас Раскин и Ханс Ванакен должны присесть. Само собой, Кевин Де Брюйне займет третье место в полузащите. Руди Гарсия доверяет Шарлю Де Кетерале, который вместе с Доку должен поддержать Лукаку.

Уэльс

Уэльс перед встречей с фаворитом группы J держит первенство. У них 7 набранных очков в 3 первых турах. Валлийцы в последнем из них нанесли 26 ударов по воротам Лихтенштейна, в ответ не дав сопернику нанести ни одного удара. Возможно, в последнее время им недоставало проверок от топов, но в настроении они боевом: выиграли 5 из 9 последних матчей, ни разу при этом не проиграв.

Команда Крейга Беллами неудержима в последней трети поля, забив 11 голов в четырех последних матчах. 3 получил также Казахстан, 4 досталось крепкой Исландии. ЧМ-2022 стал первым для валлийцев с 1958-го года. И они решительно настроены повторить этот успех. Но на пути к цели может стать выездная форма: за пределами Кардиффа у них всего 1 победа в 7 последних выездах.

Гости могут выставить в стартовом составе линию нападения в составе Бреннана Джонсона, Харри Уилсона, Томаса и Киффера Мура. Итана Ампаду и Джоша Ширана ожидают в опорной, а под ними Беллами предпочитает дуэт Джо Родона и Бена Дэвиса.

Ориентировочные составы

Бельгия: Зельс – Менье, Фас, Дебаст, Де Кейпер – Де Брюйне, Онана, Тилеманс – Де Кетеларе, Лукаку, Доку

Уэльс: Дарлоу – Робертс, Родон, Дэвис, Уилльямс – Ампаду, Ширан – Джонсон, Уилсон, Томас – Мур

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Бельгия – Уэльс от UA-Футбол

Уэльс остается очевидным аутсайдером противостояния. Хотя у них прекрасная статистика с Бельгией в последние годы, а сами «красные дьяволы» далеки от идеала. Даже наша многострадальная сборная Бельгию помучала, так что у валлийцев есть надежда при должной организации. Ставка: Уэльс не уступит с коэффициентом 2.60.