Италия - Молдова. Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Чемпионат Мира на 09.06.2025

Лучано Спаллетти сообщил, что уволен с поста главного тренера сборной Италии. Все в стране говорят об этом, а также о возможном преемнике. Также вспоминают о позоре в пятницу в Норвегии. Удастся ли им вспомнить, что сегодня ожидает очередной официальный матч, за победу в котором дадут ровно столько же очков, сколько дали бы за победу в Осло?

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2026. Группа I

9 июня. 21:45. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

Италия - Молдова

Главный арбитр: Урс Шнайдер (Швейцария)

Состояние команд

Футбольная Италия пребывает в панике, в истерике, в тотальной растерянности и реагирует на ситуацию со всей своей итальянской страстью. Боясь пролететь мимо третьего Чемпионата Мира подряд и уже и не удивляясь реальности такого развития событий. Во всяком случае, в первое место в группе и в прямой выход на Мундиаль-2026 уже мало верят.

Поражение со счетом 0:3 в Норвегии в пятницу было объявлено худшим матчем сборной за десятки лет, позором, унижением, невыносимым страданиeм. В принципе, таким тот матч и был. Против сборной, не игравшей на крупном турнире 25 лет, "Скуадра Адзурра" выглядела беспомощной, разобранной, да и безразличной. Не верящей в себя.

Уже после того матча Спаллетти заявил, что должен переговорить с руководством Федерации о будущих шагах. Переговорил и услыхал, что будет уволен. О чем объявил на пресс-конференции перед матчем против Молдовы. В ответ услыхал множество вопросов и на вопрос, не чувствует ли, что его предали, отвечать не захотел и покинул пресс-конференцию.

К счастью для него и для всей сборной, в такое время ожидает домашний матч против главного аутсайдера группы. Но не станет ли и он подводным камнем в такой ситуации?

2023-24 годы были лучшим периодом в истории сборной Молдовы. Она боролась за выход из группы Отбора на Евро до последнего тура, взяв четыре очка у Польши, сыграв дома вничью с Чехией и Албанией. Также выиграла свою группу Лиги Наций, пусть и лишь у Андорры и Мальты, и вышла в Дивизион С. Также проиграла лишь два из восьми товарищеских матчей.

В 2025-ом, правда, все вернулось на круги своя. Началось с 0:5 дома от Норвегии. Продолжилось поражением дома от Эстонии (2:3). А в пятницу подопечные Сергея Клещенко проиграли в товарищеском матче в Польше - 0:2.

Последнее поражение - не позор, и Клещенко, признавая справедливость победы соперника, остался доволен игрой своей команды. Второй мяч она пропустила лишь на 88-ой минуте. А против Эстонии пришлось играть с пятой до 48-ой вдесятером, и в равных составах Молдова забила больше. Но хватит ли такого уровня в гостях против Италии, даже кризисной?

Следует отметить, что этот матч также очень важен для Италии в плане общей разницы мячей, главного показателя в случае равенства очков. По ней "адзурри" ныне отстают от Норвегии на целых 13, но они отыграли лишь один матч. Норвегия - на два больше, набрав на выезде против Израиля и Молдовы разницу "плюс семь". Нужно догонять.

Насколько итальянцы способны разгромить сегодня? С 2020-го года они добыли дома 4:0 над Эстонией, 7:0 над Сан-Марино, 4:0 над Чехией, 5:0 над Литвой, 5:2 над Северной Македонией, 4:0 над Мальтой, 4:1 над Израилем. 6:0 над самой Молдовой в 2020-ом. Хотя за это время они и проигрывали Северной Македонии и играли вничью с Болгарией дома.

Последние матчи команд

Италия

Бельгия - Италия 0:1 (Лига Наций)

Италия - Франция 1:3 (Лига Наций)

Италия - Германия 1:2 (Лига Наций)

Германия - Италия 3:3 (Лига Наций)

Норвегия - Италия 3:0 (Отбор на ЧМ-2026)

Молдова

Андорра - Молдова 0:1 (Лига Наций)

Гибралтар - Молдова 1:1 (Товарищеский матч)

Молдова - Норвегия 0:5 (Отбор на ЧМ-2026)

Молдова - Эстония 2:3 (Отбор на ЧМ-2026)

Польша - Молдова 2:0 (Товарищеский матч)

Кадры

В Италии логичны изменения в стартовом составе. Тем более, что известно о новой травме - лидера центра обороны Бастони. Дебютант официальных матчей Раньери вместо него, также может выйти Ругани вместо дебютировавшего в Норвегии Копполы или Ди Лоренцо. На флангах Дзаппакоста и Удоджи уйдут в пользу Камбиазо или Ди Лоренцо и Димарко.

В центре поля Ровелла может уступить место Риччи, выше Фраттези, Лукка или Мальдини могут выйти вместо Распадори. Может и Орсолини, один из лучших итальянских игроков Серии А сезона 2024/25, но он - чистый вингер, а Италия Спаллетти играет без таких.

В Молдове по сравнению с матчем в Польше состав сильно не изменится. Все же может выйти 19-летний полузащитник Перчун, дебютировавший за итальянский "Торино" (вместо Рацэ или Каймакова), либо воспитанник "Пари Сен-Жермен" форвард Виргилиу Постолачи, играющий за румынский "Клуж" (вместо игрока голландского "Херенвеена" Никoлаеску).

Критикуют вратаря азербайджанского "Араза" Кристиана Аврама, в том числе за голы в Польше. Но там он также спасал, и его смена маловероятна.

Италия: Доннарумма, Ругани, Коппола, Раньери, Ди Лоренцо, С. Риччи, Барелла, Тонали, Димарко, Распадори, Ретеги

Молдова: Аврам, Платицэ, Посмак, Бабогло, Мудрак, Рябчук, Перчун, Рацэ, Ионицэ, Моцпан, Николаеску

Цифры и факты

Италия и Молдова встречались пять раз. Первая выиграла все матчи с общей разницей мячей 15:2. Последний матч - со счетом 6:0. Он состоялся в Италии в 2020-ом году и был товарищеским. В последнем официальном в Италии хозяева победили в 2005-ом со счетом 2:1

Италия не выиграла четыре последних матча против всех во всех турнирах на всех полях - ничья и три поражения. Показатели Молдовы точно такие же

Италия не выиграла три из последних четырёх матчей на своей земле - ничья и два поражения. Молдова не выиграла семь из восьми последних гостевых - три ничьи и четыре поражения

В каждом из четырёх последних матчей Италия пропускала как минимум два мяча. Как минимум один она пропускала в тех же последних четырёх и в 12-ти из последних 13-ти. При этом она не забила в последнем матче после восьми подряд с забитыми

Молдова пропускала в четырёх последних матчах, но до того в четырёх из пяти не пропустила. Она забила лишь в одном из трёх последних, но до этого забила в пяти из шести

Прогноз: Италия - Молдова 3:0

Италия позорилась достаточно в последние годы, но и громила карликов. Слабее ли Молдова Болгарии, Северной Македонии? А Литвы? А Израиля? В 2025-ом году она выглядит слабо. Но Италия ныне разобрана, прощается с тренером и вообще не думает об этом матче. С другой стороны, зла и ищет реванш. Всё же кажется, что слишком много фаворит не забьёт.