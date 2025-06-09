Латвия – Албания. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2026 на 10.06.25

Отбор к ЧМ-2026. Группа К

10 июня. 21:45. Рига. "Сконто"

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 8

Албания продолжает свою борьбу за шанс занять второе место в отборе и попасть хотя бы в плей-офф. Вряд ли кто-то будет претендовать на первую строчку, кроме Англии, которая уже выиграла свои первые три матча отбора.

С другой стороны у нас Латвия, для которой выход со второго места является разве что мечтой, но они уже одержали свою победу против главного аутсайдера и просто сделают все возможное, чтобы помешать более сильному сопернику реализовать свои амбиции.

Новости Латвии

Подопечные Паоло Николато уже успели сыграть два матча в рамках отбора к Чемпионату мира этого года. В первом туре им удалось минимально одолеть Андорру, главного аутсайдера группы, однако впоследствии они уступили Англии со счетом 0:3, что было вполне ожидаемо.

В целом, в последнее время латвийцы не радуют своих болельщиков хорошими результатами. Но победа над Андоррой является единственной победой команды за последние 5 матчей. Еще в Лиге Наций они проиграли Северной Македонии (0:1) и Армении (1:2), а два дня назад противостояли Азербайджану в товарищеском матче, также без победы, там зафиксировали ничью 0:0.

Далеко не лучшие результаты, но и команда достаточно скромная, поэтому если им удастся забрать очки в Албании, это станет настоящей сенсацией.

Новости Албании

Команда Силвиньо продолжает свое логическое развитие под руководством бразильского специалиста. Да, результаты последних 5 матчей не впечатляют, но не все так плохо. В Лиге Наций они сыграли вничью с Чехией (0:0) и проиграли Украине (1:2). А затем уже стартовал отбор на Чемпионат Мира, где албанцы провели уже три матча.

В первом туре пришлось играть с Англией, где было ожидаемое поражение (0:2), зато спокойно разобрались с Андоррой и разошлись без голов против основного конкурента за второе место в группе, Сербии. Правда, та игра проходила в Албании и все ожидали именно победы, но и ничья не так плохо.

Следующий матч именно тот, где нужно брать три очка, иначе с амбициями на второе место можно будет... ну может не прощаться, но мысленно начинать забывать.

Личные встречи

04.09.99 ЕВР Албания — Латвия 3:3

28.04.99 ЕВР Латвия — Албания 0:0

15.05.93 ЧМ Латвия — Албания 0:0

11.11.92 ЧМ Албания — Латвия 1:1

Цифры и факты

Все 4 официальных матча между Латвией и Албанией завершались ничейным результатом, ни одна из команд в очных встречах еще не побеждала;

В 4 из последних 6 матчей с участием сборной Латвии проходила ставка ТМ 2.5;

В 6 из последних 8 матчей с участием Албании прошла ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В данный момент у обеих команд нет травмированных футболистов, поэтому вызваны сильнейшие игроки и готовы играть сильнейшие игроки.

Латвия, 5-4-1: Звиедрис — Савалниекис, Юрковскис, Черномордиус, Балодис, Циганикс — Яунземс, Савельевс, Зеленковс, Икауньекс — Гутовскис

Албания, 4-1-2-1-2: Стракоша — Хюсай, Аети, Дьимсити, Митай — Шеху — Асллани, Ходжа — Лачи — Манай, Броя

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Латвия — Албания Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Прогноз на матч между Латвией и Албанией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Фаворит этой встречи очевиден и мы не видим каких-либо причин, почему следует ставить против фаворита. Албания имеет неплохую команду, которая имеет амбиции и мотивацию выйти из группы со второго места. Для этого побеждать таких соперников, как Латвия, просто необходимо. Победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.