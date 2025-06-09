Сан-Марино - Австрия. Анонс и прогноз матча Квалификации Чемпионата мира на 10.06.2025

Во вторник, 10 июня, завершается еще один этап квалификации к Чемпионату мира. Свой очередной матч проведут участники группы Н - Сан-Марино и Австрия. Разные команды, разные задачи, разные возможности.

Квалификация Чемпионата мира. 4-й тур

10.06.2025. Стадион Олимпико (Серравалле)

Главный арбитр: Берка О. (Чехия)

Сан-Марино - Австрия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 9

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Сан-Марино

Сан-Марино проиграл во всех матчах 2025 года. В принципе, думаем, все знают, что эта сборная является постоянным аутсайдером в турнирах такого уровня.

Хотя осенью футболисты достигли единственного возможного для себя успеха. Сан-Марино выиграл группу в дивизионе D Лиги наций. Да, обошел он подобных себе Гибралтар и Лихтенштейн. Но даже это выглядит очень круто. То есть, ждите эту сборную в дивизионе С.

Все 3 матча текущего года были сыграны в рамках отбора к ЧМ. Что можно сказать? Команду полностью переиграл Кипр, разгромила Румыния, да и Босния и Герцеговина тоже забрала 3 очка. В любом случае стоит похвалить карликовую страну за выступление с боснийцами. Хорошо держали оборону более часа, однако опытный Джеко решил этот вопрос. В целом у коллектива Чеволи - 1 забитый и 8 пропущенных за 3 игры.

Австрия

В марте австрийцы имели возможность повыситься в дивизион А Лиги наций. Этому им помешала Сербия, которая вышла победительницей в переходных матчах. Австрия имела все возможности для успеха, тем более против нестабильных сербов, но что-то пошло не так.

Собственно, из-за данной весенней занятости, команда лишь несколько дней назад начала свою борьбу в квалификации ЧМ. В довольно непростом поединке подопечные Рангника одолели Румынию (2:1), взяв первые 3 очка в копилку.

Австрийцам досталась не слишком сложная группа, поэтому они, безусловно, нацелены на первое место. Правда, текущие лидеры боснийцы уже набрали максимальные на данный момент 9 очков. То есть главный конкурент очевиден. Их первая очная битва состоится аж в сентябре.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Сан-Марино:

07.06. Босния и Герцеговина - Сан-Марино 1:0 (Квалификация ЧМ)

24.03. Сан-Марино - Румыния 1:5 (Квалификация ЧМ)

21.03. Кипр - Сан-Марино 2:0 (Квалификация ЧМ)

Последние 3 встречи Австрии:

07.06. Австрия - Румыния 2:1 (Квалификация ЧМ)

23.03. Сербия - Австрия 2:0 (Лига наций)

20.03. Австрия - Сербия 1:1 (Лига наций)

Последние очные встречи:

1999. Австрия - Сан-Марино 5:0 (Квалификация Евро)

1998. Сан-Марино - Австрия 1:2 (Квалификация Евро)

Турнирная таблица

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Прогноз на матч Сан-Марино - Австрия от UA-Футбол

Нет сомнений в победителе данного матча. Команды слишком разные по классу. Здесь разве что интрига - сколько именно будет забито голов. Наш прогноз - ТБ 3,5 (коф. 1,50).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша