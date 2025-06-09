Нидерланды – Мальта. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 10.06.2025

Встреча разных по классу команд. Из-за занятости в Лиге Наций Нидерланды сыграли всего один поединок, в то время как у их соперника уже есть 3 матча.

Чемпионат Мира Квалификация

Вторник, 10 июня

Нидерланды, Гронинген, "Еуроборг"

Арбитр: Рикардо Бенгоечеа (Испания)

Нидерланды 21:45 Мальта

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Нидерланды: последние новости

Нидерланды не сумели пробиться в финал четырех Лиги Наций, ведь уступили в четвертьфинале серии пенальти Испании.

Отбор к чемпионату мира-2026 "оранжевые" начали в Финляндии, где обыграли местную сборную со счетом 2:0. Еще в первом тайме подопечные Кумана забили 2 гола и спокойно довели матч до победы. Вновь отличился Мемфис Депай, представляющий "Коринтианс".

Основным конкурентом Нидерландов в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира будет сборная Польши, которая пока идет без потерь и одержала 2 победы в 2-х матчах.

Нидерланды вряд ли потеряют очки в этом матче. При этом можно значительно улучшить разницу забитых и пропущенных голов против самой слабой сборной группы. С другой стороны, для многих игроков это будет последний матч сезона, так что может быть определенная расслабленность в действиях оранжевых.

Ориентировочный состав Нидерландов: Флэккен – Дюмфрис, Де Врей, Ван Дейк, Аке – Рейндерс, де Йонг, Гравенберг – Симонс, Депай, Фримпонг.

Мальта: последние новости

Мальта никогда в своей истории не претендовала на участие в финальной части турнира. Не проиграть с разгромным счетом против грандов или зацепиться за очки с середняками уже выглядит успехом.

В прошедшем туре Мальта дала бой Литве, сыграв в нулевую ничью. Полученное очко уже можно считать успехом для Мальты, ведь часто острова завершали подобные отборы с нулем в графе набранных очков.

В первом матче отбора Мальта дома достойно противостояла Финляндии (0:1), хотя по созданным моментам был паритет. Более того, во втором тайме хозяева поля выглядели гораздо лучше и вполне могли сравнять счет.

Во втором матче было поражение от Польши на выезде (0:2). В этом матче мальтийцы тоже выглядели достойно и дали бой гораздо более сильному сопернику.

В матче против Нидерландов Мальта вряд ли может рассчитывать на очки, поэтому основная ее задача будет сыграть компактно в обороне и пропустить как минимум голов.

Ориентировочный состав Мальты: Бонелло – Мускат, Каррагер, Пепе, Камензули – Гийомье, Теума, Сатариано – Д. Мбонг, Джонс, П. Мбонг.

Нидерланды – Мальта: статистика личных встреч

11.10.95. Мальта – Нидерланды 0:4 (Отбор на Евро-1996)

29.03.95. Нидерланды – Мальта 4:0 (Отбор на Евро-1996)

13.03.91. Нидерланды – Мальта 1:0 (Отбор на Евро-1992)

19.12.90. Мальта – Нидерланды 0:8 (Отбор на Евро-1992)

17.12.83. Нидерланды – Мальта 5:0 (Отбор на Евро-1984)

Все личные встречи команд прошли еще в прошлом веке, но баланс сил с тех пор не особо изменился. В 4 из 5 матчей Нидерланды забивали минимум 4 гола. С тех пор Мальта стала более организованной, но класс игроков по-прежнему очень сильно отличается.

Последние матчи Нидерландов

07.06. Финляндия – Нидерланды 0:2 (отбор к ЧМ-2026)

23.03. Испания - Нидерланды 4:3 (Лига Наций)

20.03. Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)

19.11. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1 (Лига Наций)

16.11. Нидерланды – Венгрия 4:0 (Лига Наций)

Последние матчи Мальты

07.06. Мальта – Литва 0:0 (отбор к ЧМ-2026)

24.03. Польша – Мальта 2:0 (отбор к ЧМ-2026)

21.03. Мальта – Финляндия 0:1 (отбор к ЧМ-2026)

19.11. Мальта – Андорра 0:0 (Лига Наций)

14.11. Мальта - Лихтенштейн 2:0 (Товарищеский матч)

Нидерланды – Мальта: ставки и коэффициенты

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Нидерланды – Мальта. Прогноз на матч от UA-Футбол



Нидерланды точно победят, в этом нет сомнений. Дома "оранжевые" традиционно много забивают, поэтому считаем, что против откровенного аутсайдера смогут забить минимум 4 гола. Прогноз – Нидерланды ТБ 3,5 за коэффициент 1,71.