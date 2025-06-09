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Сербия - Андорра. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 10.06.2025
Сербия - Андорра: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сыграв в сухую ничью с Албанией, Сербия попытается открыть счет своим голам в квалификации на мундиаль в игре с аутсайдером группы - Албанией.
Сербия - Андорра 21:45
Отбор на чемпионат мира-2026
10 июня. Лесковац. Стадион "Дубочица"
Арбитр: Алияр Агаев (Азербайджан)
Видеотрансляция: Megogo Футбол 7
Сербия: последние новости
В отличие от своего будущего соперника, первые поединки в году сербы провели в рамках Лиги наций, сражаясь за место в дивизионе А с Австрией.
В первой встрече подопечные Стойковича еле удержали ничью (1:1), но уже в ответном матче дома разобрались с соперником со счетом 2:0 (правда, не в последнюю очередь благодаря удалению Траунера).
Кстати говоря, эта победа для Сербии стала единственной за последние шесть игр. Отбор на чемпионат мира "белые орлы" начали с выездной ничьи с Албанией (0:0). Причем, перед перерывом хозяева упустили возможность отличиться с пенальти.
Ориентировочный состав: Петрович – Эракович, Миленкович, Павлович – Максимович, Живкович, Лукич, Терзич – Самарджич – Влахович, Митрович
Андорра: последние новости
На выходных Андорра стала одной из главных сенсаций третьего тура квалификации на ЧМ, пропустив всего лишь один раз от Англии. При том, что более высококлассные сборные вроде Албании и Латвии в этой группе пропустили на пару от вице-чемпионов Европы аж пять голов.
Впрочем, в очных противостояних Андорра ранее уступила как Латвии (0:1), так и Албании (0:3).
Несмотря на довольно качественную оборону, в атаке у коллектива Кольдо совсем не ладится. Безголевая серия андоррцев длится уже 13 матчей. Забить им не удалось даже в дивизионе D Лиги наций, в играх против Молдовы и Мальты.
Ориентировочный состав: Альварес – Борра, Льовера, Гонсалес, Левера, Сан-Никола – Родриго, Гарсия, Бабо, Сервос – Куку
Последние матчи
Сербия:
- 07.06.25. Албания - Сербия 0:0 (отбор на ЧМ-2026)
- 23.03.25. Сербия - Австрия 2:0 (Лига наций)
- 20.03.25. Австрия - Сербия 1:1 (Лига наций)
Андорра:
- 07.06.25. Андорра - Англия 0:1 (отбор на ЧМ-2026)
- 24.03.25. Албания - Андорра 3:0 (отбор на ЧМ-2026)
- 21.03.24. Андорра - Латвия 0:1 (отбор на ЧМ-2026)
Личные встречи
Ранее сборные Сербии и Андорры в своей истории не встречались.
Ставки и коэффициенты
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Сербия - Андорра. Прогноз от UA-Футбол
Учитывая, что стиль игры Сербии преимущество заточен преимущественно на оборону, забить более трех голов такой дисциплинированной (пусть и слабой индивидуально) сборной, как Андорра, ей вряд ли удастся.
Наш прогноз - фора на Андорру (+3,5) с коэффициентом 1.62.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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