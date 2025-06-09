Сербия - Андорра. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 10.06.2025

Сыграв в сухую ничью с Албанией, Сербия попытается открыть счет своим голам в квалификации на мундиаль в игре с аутсайдером группы - Албанией.

Сербия - Андорра 21:45

Отбор на чемпионат мира-2026

10 июня. Лесковац. Стадион "Дубочица"

Арбитр: Алияр Агаев (Азербайджан)

Видеотрансляция: Megogo Футбол 7

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Сербия: последние новости

В отличие от своего будущего соперника, первые поединки в году сербы провели в рамках Лиги наций, сражаясь за место в дивизионе А с Австрией.

В первой встрече подопечные Стойковича еле удержали ничью (1:1), но уже в ответном матче дома разобрались с соперником со счетом 2:0 (правда, не в последнюю очередь благодаря удалению Траунера).

Кстати говоря, эта победа для Сербии стала единственной за последние шесть игр. Отбор на чемпионат мира "белые орлы" начали с выездной ничьи с Албанией (0:0). Причем, перед перерывом хозяева упустили возможность отличиться с пенальти.

Ориентировочный состав: Петрович – Эракович, Миленкович, Павлович – Максимович, Живкович, Лукич, Терзич – Самарджич – Влахович, Митрович

Андорра: последние новости

На выходных Андорра стала одной из главных сенсаций третьего тура квалификации на ЧМ, пропустив всего лишь один раз от Англии. При том, что более высококлассные сборные вроде Албании и Латвии в этой группе пропустили на пару от вице-чемпионов Европы аж пять голов.

Впрочем, в очных противостояних Андорра ранее уступила как Латвии (0:1), так и Албании (0:3).

Несмотря на довольно качественную оборону, в атаке у коллектива Кольдо совсем не ладится. Безголевая серия андоррцев длится уже 13 матчей. Забить им не удалось даже в дивизионе D Лиги наций, в играх против Молдовы и Мальты.

Ориентировочный состав: Альварес – Борра, Льовера, Гонсалес, Левера, Сан-Никола – Родриго, Гарсия, Бабо, Сервос – Куку

Последние матчи

Сербия:

07.06.25. Албания - Сербия 0:0 (отбор на ЧМ-2026)

23.03.25. Сербия - Австрия 2:0 (Лига наций)

20.03.25. Австрия - Сербия 1:1 (Лига наций)

Андорра:

07.06.25. Андорра - Англия 0:1 (отбор на ЧМ-2026)

24.03.25. Албания - Андорра 3:0 (отбор на ЧМ-2026)

21.03.24. Андорра - Латвия 0:1 (отбор на ЧМ-2026)

Личные встречи

Ранее сборные Сербии и Андорры в своей истории не встречались.

Ставки и коэффициенты

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Сербия - Андорра. Прогноз от UA-Футбол

Учитывая, что стиль игры Сербии преимущество заточен преимущественно на оборону, забить более трех голов такой дисциплинированной (пусть и слабой индивидуально) сборной, как Андорра, ей вряд ли удастся.

Наш прогноз - фора на Андорру (+3,5) с коэффициентом 1.62.