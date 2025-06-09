Финляндия – Польша. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 06.06.2025

Финляндия – Польша. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 10.06.2025

Квалификация ЧМ-2026

10 июня. 21:45. Хельсинки. Стадион: Helsinki Olympic Stadium

Главный арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

В городе Хельсинки пройдет матч отбора на Чемпионат Мира 2026 во вторник 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Встретятся сборные Финляндии и Польши, которые имеют 4 и 6 баллов в группе соответсвенно.

Новости Сборной Финляндии

В Лиге Наций в прошлом году финны играли в группе со сборными Греции, Англии и Ирландии. Путь команды получился крайне неудачным: коллектив уступил во всех матчах кампании и занял последнюю строчку. За 6 поединков финны пропустили 13 мячей и забили всего дважды: 1 гол англичанам, еще один ирландцам.

Отбор на Чемпионат Мира 2026 сборная Финляндии начала довольно неплохо: в выездном поединке одолели сборную Мальты, дальше ничья с Литвой и последняя игра закончилась поражением от нидерландской сборной. Сейчас финны имеют в своем активе 4 балла и занимают 2 место в группе.



Новости сборной Польши

В Лиге Наций команде не удалось продемонстрировать отличную игру и результаты. Заняли последнее место и вылетели в Лигу В. Как и ожидалось, группа была не из легких, в которой конкурировать получалось разве что со сборной Шотландии. Однако и им третье место уступили. Сейчас уже игрокам следует сосредоточиться на матчах отбора и уделить достаточно сил для выхода на Чемпионат Мира, тем более, что первые шаги коллектив уже сделал.

Поляки в первом матче отбора на Чемпионат Мира 2026 сыграли дома со сборной Литвы. Несмотря на явный статус фаворита, матч для хозяев получился нелегким: забили один гол и довели счет до финального свистка. Во втором матче, также домашнем, сборная Польши обыграла уже увереннее национальную команду Мальты 2:0. Сейчас у поляков 6 баллов и первое место в таблице. Матч с финнами – это отличная возможность закрепиться на лидерской позиции.

Турнирная таблица





Очные встречи

12.09.2007. Финляндия – Польша 0:0

02.09.2006. Польша – Финляндия 1:3

17.04.1983. Польша – Финляндия 1:1

08.09.1982. Финляндия – Польша 2:3

09.10.1974. Польша – Финляндия 3:0



Цифры и факты

Сборная Польши побеждает в последних 3-х поединках

Польша не проигрывает в 6 матчах из последних 8 против Финляндии

Сборная Финляндии пропускает в 8 из 9 последних матчей



Кадровая ситуация

За сборную Финляндии не сможет сыграть нападающий Оливер Антман. Сборная Польша не сможет рассчитывать на своего защитника Яна Беднарека, а также на звездного нападающего Роберта Левандовского.



Ориентировочные составы команд:

Сборная Финляндии, 3-4-3, Градецкий – Тенго, Госконен, Иванов – Алло, Пелтола, Кайринен, Уронен – Луд, Похьянпало, Пукки



Сборная Польши, 3-5-2, Булка – Кивер, Ветеска, Скшипчак – Залевской, Модер, Слиш, Шиманский, Кэш – Гросицкий, Букса

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Ставки и коэфициенты на матч

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Прогноз на игру от UA-Футбол

Полякам достаточно важно получить качественный результат для того, чтобы оформить себе удобное преимущество в группе, в частности, против финнов. Сборная Финляндии должна цепляться за победу в матче, чтобы догнать лидеров таблицы. Прогнозируемый результат – победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.