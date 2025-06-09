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Финляндия – Польша. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 06.06.2025
Игра за первое место
Фото: twitter.com
Финляндия – Польша. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 10.06.2025
Квалификация ЧМ-2026
10 июня. 21:45. Хельсинки. Стадион: Helsinki Olympic Stadium
Главный арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
В городе Хельсинки пройдет матч отбора на Чемпионат Мира 2026 во вторник 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Встретятся сборные Финляндии и Польши, которые имеют 4 и 6 баллов в группе соответсвенно.
Новости Сборной Финляндии
В Лиге Наций в прошлом году финны играли в группе со сборными Греции, Англии и Ирландии. Путь команды получился крайне неудачным: коллектив уступил во всех матчах кампании и занял последнюю строчку. За 6 поединков финны пропустили 13 мячей и забили всего дважды: 1 гол англичанам, еще один ирландцам.
Отбор на Чемпионат Мира 2026 сборная Финляндии начала довольно неплохо: в выездном поединке одолели сборную Мальты, дальше ничья с Литвой и последняя игра закончилась поражением от нидерландской сборной. Сейчас финны имеют в своем активе 4 балла и занимают 2 место в группе.
Новости сборной Польши
В Лиге Наций команде не удалось продемонстрировать отличную игру и результаты. Заняли последнее место и вылетели в Лигу В. Как и ожидалось, группа была не из легких, в которой конкурировать получалось разве что со сборной Шотландии. Однако и им третье место уступили. Сейчас уже игрокам следует сосредоточиться на матчах отбора и уделить достаточно сил для выхода на Чемпионат Мира, тем более, что первые шаги коллектив уже сделал.
Поляки в первом матче отбора на Чемпионат Мира 2026 сыграли дома со сборной Литвы. Несмотря на явный статус фаворита, матч для хозяев получился нелегким: забили один гол и довели счет до финального свистка. Во втором матче, также домашнем, сборная Польши обыграла уже увереннее национальную команду Мальты 2:0. Сейчас у поляков 6 баллов и первое место в таблице. Матч с финнами – это отличная возможность закрепиться на лидерской позиции.
Турнирная таблица
Очные встречи
12.09.2007. Финляндия – Польша 0:0
02.09.2006. Польша – Финляндия 1:3
17.04.1983. Польша – Финляндия 1:1
08.09.1982. Финляндия – Польша 2:3
09.10.1974. Польша – Финляндия 3:0
Цифры и факты
- Сборная Польши побеждает в последних 3-х поединках
- Польша не проигрывает в 6 матчах из последних 8 против Финляндии
- Сборная Финляндии пропускает в 8 из 9 последних матчей
Кадровая ситуация
За сборную Финляндии не сможет сыграть нападающий Оливер Антман. Сборная Польша не сможет рассчитывать на своего защитника Яна Беднарека, а также на звездного нападающего Роберта Левандовского.
Ориентировочные составы команд:
Сборная Финляндии, 3-4-3, Градецкий – Тенго, Госконен, Иванов – Алло, Пелтола, Кайринен, Уронен – Луд, Похьянпало, Пукки
Сборная Польши, 3-5-2, Булка – Кивер, Ветеска, Скшипчак – Залевской, Модер, Слиш, Шиманский, Кэш – Гросицкий, Букса
Ставки и коэфициенты на матч
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Прогноз на игру от UA-Футбол
Полякам достаточно важно получить качественный результат для того, чтобы оформить себе удобное преимущество в группе, в частности, против финнов. Сборная Финляндии должна цепляться за победу в матче, чтобы догнать лидеров таблицы. Прогнозируемый результат – победа гостей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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