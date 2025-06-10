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Румыния - Кипр. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 10.06.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Румынией и Кипром в рамках квалификации на ЧМ-2026
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 4-й тур
10 июня. 21:45. Бухарест. "Национальный стадион"
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
В матче 4-го тура квалификационной группы H в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Румынии и Кипра, которые имеют одинаковое количество очков, несмотря на разное количество сыгранных матчей. Каждая из команд попытается улучшить свое турнирное положение в этом напряженном поединке, хотя шансов на победу больше у хозяев.
Новости Румынии
После потрясающей серии из шести выигранных матчей подряд в Лиге наций в Дивизионе "C" сборная Румынии проиграла дважды в следующих трех поединках в своей группе в отборе на чемпионат мира 2026 года. Данные поражения случились в матчах с Боснией и Герцеговиной (0:1) и Австрией (2:1). Подопечные Мирчи Луческу в этом цикле победили Сан-Марино (1:5).
В конце прошлого года Румыния дважды обыграла Кипр в Лиге наций, одержав над ними победы на выезде со счетом 3:0 и обыграв их со счетом 4:1 на своем поле.
Новости Кипра
Сборная Кипра никогда не играла в финальных стадиях ни одного континентального турнира, поэтому они попытаются зацепиться за свой шанс в группе с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Австрией и Сан-Марино. Сейчас они набрали только 3 очка в двух матчах, победив Сан-Марино (2:0) и проиграв Боснии и Герцеговине (2:1).
В прошлом сезоне Лиги наций Кипр одержал только две победы над сборной Литвы, обыграв их дома со счетом 2:1 и на выезде — 1:0. Во всех остальных матчах киприоты проиграли, однако остались в Дивизионе "С" на следующий сезон.
Турнирная таблица
Личные встречи
18.11.24 ЛН Румыния — Кипр 4:1
12.10.24 ЛН Кипр — Румыния 0:3
31.03.10 ТМ Кипр — Румыния 1:0
16.08.06 ТМ Румыния — Кипр 2:0
26.04.00 ТМ Румыния — Кипр 2:0
Цифры и факты
- Сборная Румынии выиграла все шесть матчей в своей группе в прошлом сезоне в Лиге наций;
- В каждом из последних 7 матчей с участием сборной Кипра было забито по меньшей мере два гола;
- В 12 из 13 последних матчей во всех официальных соревнованиях с участием Румынии было забито по крайней мере два гола.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Тренер сборной Румынии Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николае Станчу, который дисквалифицирован на один матч. В составе сборной Кипра также есть одна потеря из-за дисквалификации — Иоаннис Питтас.
Румыния, 4-2-3-1: Молдован — Банку, Бурке, Попеску, Рациу — Кирикеш, Марин — Дрегуш, Тенасе, Ман — Бирлиджа
Кипр, 4-1-4-1: Малль — Малеккидес, Лаифис, Шелис, Сациас — Кастанос — Какуллис, Сотириу, Кости, Лоизу — Илия
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между Румынией и Кипром от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1,77. По мнению букмекеров, очевидным фаворитом в этом матче является национальная команда Румынии, которая будет пытаться приблизиться к лидерам в группе — Боснии и Герцеговины. Сборная Кипра попытается навязать борьбу, поэтому мы считаем, что обе команды забьют как минимум три гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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