Аргентина – Колумбия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025

Конечно, это не Бразилия против Аргентины в плане принципиальности, но также противостояние со своей изюминкой, с искрой. Аргентина и Колумбия – соперники, которые являются друг для друга хорошим раздражителем.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Колумбии очень желательно брать очки. В противном случае можно потерять место в зоне прямого выхода на Мундиаль.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 11.06.2025

Аргентина. Буэнос-Айрес. Стадион "Estadio Monumental"

Аргентина 03:00 Колумбия

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Новости Аргентины

У Аргентины в целом дела идут неплохо. Хотя зачем эта скромность? Дела идут хорошо. Нынче "альбиселесте" – единственные, кто уже гарантировал себе путевку на чемпионат мира 2026 в своей зоне отбора. За три тура до конца основного этапа отбора Аргентина опережает ближайшего преследователя на десять очков. То есть даже не потеряет первую позицию, а проходными на Мундиаль являются первые шесть в таблице.

А разве могло быть иначе?! Аргентина – действующий чемпион мира, поэтому без нее в 2026-м году на полях США, Канады и Мексики точно не могло обойтись. В течение квалификационной кампании команда потерпела три поражения, но все равно заслуженно может называться лучшим участником южноамериканского отбора: и по количеству набранных очков, и по количеству одержанных побед, и по количеству забитых голов. Да и, наверное, по качеству игры.

А вот чего ожидать конкретно от матча против Колумбии – сложный вопрос. Аргентина уже не заряжена турнирной ситуацией, поэтому должна искать для себя какую-то дополнительную мотивацию. В этом может быть шанс соперника.

Новости Колумбии

А вот у Колумбии турнирной мотивации – хоть отбавляй. Команда подходит к 16-му туру отбора на шестом месте – последнем, которое дает прямую путевку на Мундиаль. Преимущество над ближайшим преследователем – всего три очка и незначительная разница в забитых и пропущенных. При определенных обстоятельствах Колумбия может опуститься в зону плей-офф уже после ближайших матчей в этой зоне квалификации.

Вряд ли состав Колумбии можно назвать звездным, но добротных качественных футболистов хватает. Есть некоторые проблемы с командной игрой. В предыдущем туре, в частности, были проблемы с реализацией: из пятнадцати ударов по воротам соперника ни один так и не оказался результативным (0:0). Перед этим была ничья 2:2, а еще раньше – три поражения. Неудивительно, что Колумбия находится в таком шатком турнирном положении.

Аргентина – Колумбия. Статистика личных встреч

Своя изюминка в истории противостояния между этими сборными есть. Из почти пятидесяти матчей, сыгранных между сборными на официальном уровне, Колумбия выиграла только одиннадцать. Зато положительные и приятные именно последние впечатления: в первом круге текущего отбора Колумбия дома победила Аргентину 2:1.

Аргентина – Колумбия:

Всего сыграно 48 матчей: +23 =14 -11; разница мячей – 45:34

Аргентина – Колумбия. Последние матчи команд

У Аргентины в последних пяти матчах – четыре победы, в которых был пропущен только один гол. Неудачным оказался разве что матч против Парагвая осенью 2024-го, когда чемпионы мира проиграли 1:2. Но совсем недавно была победа 4:1 над Бразилией. Вот это больше соответствует уровню "альбиселесте".

Последние пять матчей Аргентины:

15.11.2024. Отбор к ЧМ-2026. Парагвай – Аргентина 2:1;

20.11.2024. Отбор к ЧМ-2026. Аргентина – Перу 1:0;

22.03.2025. Отбор к ЧМ-2026. Уругвай – Аргентина 0:1;

26.03.2025. Отбор к ЧМ-2026. Аргентина – Бразилия 4:1;

06.06.2025. Отбор к ЧМ-2026. Чили – Аргентина 0:1.

У Колумбии – противоположная ситуация. В последних пяти сыгранных матчах – ни одной победы. Три поражения с разницей только в один мяч, но это все равно поражения и недобор очков. Самое время Колумбии опомниться, если она планирует отобраться на чемпионат мира без дополнительных матчей плей-офф.

Последние пять матчей Колумбии:

16.11.2024. Отбор к ЧМ-2026. Уругвай – Колумбия 3:2;

20.11.2024. Отбор к ЧМ-2026. Колумбия – Эквадор 0:1;

21.03.2025. Отбор к ЧМ-2026. Бразилия – Колумбия 2:1;

26.03.2025. Отбор к ЧМ-2026. Колумбия – Парагвай 2:2;

06.06.2025. Отбор к ЧМ-2025. Колумбия – Перу 0:0.

Аргентина – Колумбия. Турнирное положение команд

Аргентина уже квалифицировалась на чемпионат мира; более того, она недосягаема даже для второго места турнирной таблицы, не говоря о ком-то еще. А вот Колумбия опережает седьмое место, которое отправляет в межконтинентальный плей-офф, всего на три очка. Если Колумбия проиграет Аргентине с большим счетом, а Венесуэла уверенно победит Уругвай, то уже после этого тура сборные поменяются местами в таблице.

Аргентина – Колумбия. Ставка и коэффициенты

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Аргентина – Колумбия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Аргентины 2:1. Бесспорно, Колумбии больше нужно, но это не значит, что Аргентина просто так отдаст этот матч. Вероятно, тренер "альбиселесте" применит ротацию, но даже этого должно хватить для домашней победы над шаткой в последнее время Колумбией. Единственный нюанс – матч будет плотным, с борьбой. Поэтому рекомендуем поставить на минимальную разницу в счете в пользу фаворита.