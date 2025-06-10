Перу - Эквадор. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025

Квалификация Чемпионата мира-2026, зона КОНМЕБОЛ, 16-й тур

11 июня 04:30. Лима "Насьональ"

Арбитр: Андрес Рохас

Трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Перу - Еквадор Смотреть трансляцию

Квалификация Чемпионата мира продолжает накаляться. В этот раз внимание многих болельщиков привлекла вывеска из Южной Америки. Там сборная Перу будет принимать Эквадор. На первый взгляд противоположные команды, исходя из статистических показателей. Но группа отбор так устроена, что еще толком ничего не ясно. Каждая из команд может изменить свое положение. Интриги добавляет их прошлая встреча в сентябре 2024 года, где Эквадор при поддержке своих болельщиков минимально обыграл Перу (1:0).

Новости Перу

На последние игры Перу без слез не взглянешь. За последние 20 встреч команда сумела выиграть лишь пять. Нельзя назвать это случайностью, так как это уже превратилось в закономерность. И немаловажный факт – в основном победы были в товарищеских матчах, где соперники явно уступали по классу перуанцам. Состав во многом не соответствует уровню Чемпионата мира и тренерский штаб не в состоянии исправить эту проблему в кратчайшие сроки.



От того и выходит, что сборная Перу находится внизу турнирной таблицы. Особенно, если взять в учет их показатели. Ведь на стадии отбора национальная команда провела 15 игр, из которых сумела вытянуть только 11 очков. Это им позволяет находиться на девятой строчке, но математические шансы еще присутствуют. Так как осталось играть еще три тура, а Венесуэла опережает Перу лишь на семь очков. Но это все теория, а на практике все выглядит куда иначе. Особенно, если взять в учет соперника хозяев поля. Ни для кого не будет удивлением, если перуанцы в очередной раз упустят важнейшие очки.

Новости Эквадора

А вот сборная Эквадора – это яркая противоположность Перу. Национальная команда пока еще уверенно держит вторую строчку, но математические шансы немного опуститься есть. Потому для гостей данная встреча принципиальна и они постараются взять как минимум ничью, чтобы укрепить свою позицию. Тем более статистические показатели у них отличные, так как за 15 прошедших туров они забили 13 голов, а пропустили всего лишь 5. Конечно отрыв от Аргентины составляет 10 очков, но на фоне остальных команды выглядит достойно.



Если посмотреть последние игры Эквадора, то можно увидеть беспроигрышную серию из восьми матчей. Очень хороший отрезок выдали гости предстоящей встречи. И теперь им предстоит непростой выезд в Перу, чтобы продлить данный тренд. Но вот крайние две игры были мало результативными, а точнее вовсе без голов – две нулевые ничьи. Есть и обратная сторона медали, ведь Перу устояли против бразильцев. Да, там новый тренер и кризис, но тем не менее.

Цифры и факты

• Эквадор не проигрывает 8 матчей к ряду.

• Перу выиграли только 5 игр из последних 20.

• 3 очные встречи к ряду Эквадор не проигрывает.

• С 2011 года команды между собой забивали минимум один мяч.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Честно говоря, здесь нет ничего удивительного, что Эквадор демонстрирует более атакующий стиль, чем их оппонент. Перуанцы делают акцент на контроль мяча и насыщение центра поля через формацию 4-2-3-1. Правда это не всегда получается как задумывается, но попытки есть. Тренерский штаб Эквадора не стал придумывать что-то новое и задействует схему 4-3-3, которая уже зарекомендовала себя во многих топ клубах планеты.

Ориентировочные составы:

Перу: 4-2-3-1: Гальесе – Лопес, Гарсес, Самбрано, Адвинкула – Тапиа, Анквино – Рейна, Флорес, Поло – Паоло.

Эквадор: 4-3-3: Валле – Ордонез, Пахо, Хинкали, Эступинан – Педро, Кайседо, Франко – Йебоа, Ангулло, Минда.

Перу – Эквадор. Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч между Перу и Эквадором от UA-Футбол

Если бы Эквадор был принимающей стороной, как это было в прошлом туре – они были бы явными фаворитами. А сейчас они в статус гостей, потому имеют совсем небольшой перевес по мнению букмекерских компаний. Коэффициент на победу Эквадора составляет в районе 2,60. Но здесь есть определенный риск, так как у перуанцев сильнейшая мотивация. И если они уступают в классе, то в таких матчах на первый план выходит характер.



Букмекер совершенно не верит в результативный поединок. Котировки расставлены таким образом, что можно поставить на минимум два гола в предстоящей встрече. Учитывая стили игры и проблемы каждой из сборных – можно предположить, что нулей здесь быть не должно. Оба коллектива мотивированы и постараются первыми открыт счет уже в самом начале игры, чтобы дезориентировать противника. Но это Южная Америка и здесь футбол больше про грубость, ненужные фолы и большое количество желтых карт. Тем не менее стоит рискнуть и рассмотреть общий тотал матча 1,5 больше.