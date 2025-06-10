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Бразилия - Парагвай. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025

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Бразилия - Парагвай: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Бразилия - Парагвай. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

11 июня состоится один из самых принципиальных матчей отборочного турнира среди сборных Южной Америки. Карло Анчелотти не очень удачно стартовал у руля сборной Бразилии 6-го июня – нулевая ничья с Эквадором. Второй блин 11 июня должен быть уже не комом. Тем более, есть повод идти вперед и забивать. Карло Анчелотти 10 июня празднует свой день рождения (специалисту исполняется 66 лет). "Селесао", наверняка, сделают все возможное, чтобы "Карлиньюс" (такое прозвище успели дать тренеру бразильцы) остался доволен.

Содержание

Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 16-й тур
Сан-Паулу (Бразилия). Стадион "Нео Кимика Арена"
Арбитр в поле: Факундо Тельо (Аргентина)

Бразилия 03:45 Парагвай

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Новости Бразилии

Дебют Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии не увенчался успехом. "Селесао" в Эквадоре провели посредственный матч, не показали всей мощи бразильского футбола. За 90 минут сборная смогла нанести всего три удара по воротам Эквадора. Да и предыдущие результаты не радуют. В последних пяти матчах "селесао" одержали всего одну победу – над Колумбией (2:1). Проиграли Аргентине (4:1), и удержали три матча с ничейным результатом – Венесуэлой (1:1), Уругваем (1:1), Эквадором (0:0).

Что-то не клеится в атакующих действиях Бразилии. Сбавил обороты один из ключевых игроков – Винисиус. В матче с Эквадором очень не хватало Рафиньи (был дисквалифицирован). Радует, что 11 июня Рафинья уже сможет выйти на поле и помочь своей сборной с креативом в атаках.

Конечно, не стоит ждать чудес от команды, которая перестраивается. Тем более, что сборная находится в том положении (третье место в турнирной таблице), когда шанс не попасть на ЧМ-2026 равен практически нулю. Скорее всего, настоящую Бразилию и работу Карло Анчелотти мы увидим уже в сентябре. Но есть надежда увидеть что-то новое в исполнении сборной уже сегодня.

Не стоит забывать и матч 11-го сентября 2024 года, когда Бразилия пусть и с минимальным счетом (1:0), но проиграла Парагваю. Сегодня "селесао" необходимо реабилитироваться и за это поражение.

К сожалению, "селесао" не смогут помочь из-за травм Родриго (мадридский "Реал"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Жоэлинтон ("Ньюкасл", Англия), Габриэл ("Арсенал", Англия).

Ориентировочный состав Бразилии (4 – 3 – 3): Алиссон — Вандерсон, Маркиньос, Александро, Алекс Сандро — Бруно Гимараеш, Каземиро, Жерсон — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Главный тренер Бразилии: Карло Анчелотти

Новости Парагвая

Парагвай – один из сложных соперников не только для Бразилии. В последних пяти матчах "альбирроха" ни разу не проиграла. Три победы (одна из них над Аргентиной, 2:1; 15.11.2024) говорят о стабильности и уверенности команды. Вообще, Парагвай последний раз проигрывал 03.07.2024 – сборной Коста-Рики в Кубке Америки со счетом 2:1. С тех пор девять матчей у подопечных Густаво Альфаро (главный тренер сборной Парагвая) без поражений.

Главный козырь парагвайцев – защита. В 14-ти матчах отборочного турнира команда пропустила всего девять голов (на семь меньше, чем Бразилия). Правда, атака "альбиррохи" не всегда радует, по сравнению с "селесао" – 13 голов против 20.

Первый матч июня Парагвай сыграл с Уругваем. "Альбирроха" позволила совершить сопернику только пять ударов по воротам, из них всего один в створ. Несмотря на то, что Парагвай отдал инициативу сопернику, матч подопечные Густаво Альфаро выиграли (2:0).

В последних пяти гостевых встречах Парагвай проиграл только одну (Коста-Рике). Четыре завершила вничью. На выезде парагвайцы предпочитают уходить в оборону и удерживать нулевой счет. Бразилии предстоит потратить много сил и нервов, чтобы пробить железную защиту Парагвая.

Сборной Парагвая не поможет ключевой полузащитник Матиас Галарса из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав Парагвая (4 – 4 – 2): Жиль — Касерес, Густаво Гомес, Альдерете, Алонсо — Диего Гомес, Бобадилла, Кубас, Энсисо — Альмирон, Санабрия

Главный тренер Парагвая: Густаво Альфаро

Бразилия – Парагвай. Статистика личных встреч

Сборные провели между собой 88 матчей. Бразилия одержала 53 победы, Парагвай – 12. 23 матча завершились ничейным результатом. На счету Бразилии 190 забитых мячей, на счету Парагвая – 69.

Бразилия – Парагвай. Последние матчи команд

Последние пять матчей Бразилии

Квалификация ЧМ-2026
14.11.2024. Венесуэла – Бразилия 1:1

Квалификация ЧМ-2026
20.11.2024. Бразилия – Уругвай 1:1

Квалификация ЧМ-2026
21.03.2025. Бразилия – Колумбия 2:1

Квалификация ЧМ-2026
26.03.2025. Аргентина – Бразилия 4:1

Квалификация ЧМ-2026
06.06.2025. Эквадор – Бразилия 0:0

Последние пять матчей Парагвая

Квалификация ЧМ-2026
15.11.2024. Парагвай – Аргентина 2:1

Квалификация ЧМ-2026
19.11.2024. Боливия – Парагвай 2:2

Квалификация ЧМ-2026
21.03.2025. Парагвай – Чили 1:0

Квалификация ЧМ-2026
26.03.2025. Колумбия – Парагвай 2:2

Квалификация ЧМ-2026
06.06.2025. Парагвай – Уругвай 2:0

Бразилия – Парагвай. Турнирное положение команд

Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице. Парагвай опережает своего соперника на одну позицию – третье место.

Бразилия - Парагвай. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025 - изображение 4

Бразилия – Парагвай. Ставки и коэффициенты

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Бразилия – Парагвай. Прогноз на матч от UA-Футбол

В Южной Америке статистика говорит о том, что сборные обычно успешно выступают на домашних стадионах, а на выезде весьма проблематично. Но это не значит, что дисциплинированный Парагвай будет играть плохо. Великолепная оборона "альбирроха" станет стеной, чтобы Винисиус, Рафинья и Ришарлисон не смогли насладиться голами.

Однако, у Бразилии на домашнем стадионе игра практически всегда идет хорошо. Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Но их, вероятно, не будет много. Поэтому, стоит присмотреться к ставкам "обе забьют – да". Фаворит матча все-таки Бразилия.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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