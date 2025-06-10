Бразилия - Парагвай. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025

11 июня состоится один из самых принципиальных матчей отборочного турнира среди сборных Южной Америки. Карло Анчелотти не очень удачно стартовал у руля сборной Бразилии 6-го июня – нулевая ничья с Эквадором. Второй блин 11 июня должен быть уже не комом. Тем более, есть повод идти вперед и забивать. Карло Анчелотти 10 июня празднует свой день рождения (специалисту исполняется 66 лет). "Селесао", наверняка, сделают все возможное, чтобы "Карлиньюс" (такое прозвище успели дать тренеру бразильцы) остался доволен.

Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 16-й тур

Сан-Паулу (Бразилия). Стадион "Нео Кимика Арена"

Арбитр в поле: Факундо Тельо (Аргентина)

Бразилия 03:45 Парагвай

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Новости Бразилии

Дебют Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии не увенчался успехом. "Селесао" в Эквадоре провели посредственный матч, не показали всей мощи бразильского футбола. За 90 минут сборная смогла нанести всего три удара по воротам Эквадора. Да и предыдущие результаты не радуют. В последних пяти матчах "селесао" одержали всего одну победу – над Колумбией (2:1). Проиграли Аргентине (4:1), и удержали три матча с ничейным результатом – Венесуэлой (1:1), Уругваем (1:1), Эквадором (0:0).

Что-то не клеится в атакующих действиях Бразилии. Сбавил обороты один из ключевых игроков – Винисиус. В матче с Эквадором очень не хватало Рафиньи (был дисквалифицирован). Радует, что 11 июня Рафинья уже сможет выйти на поле и помочь своей сборной с креативом в атаках.

Конечно, не стоит ждать чудес от команды, которая перестраивается. Тем более, что сборная находится в том положении (третье место в турнирной таблице), когда шанс не попасть на ЧМ-2026 равен практически нулю. Скорее всего, настоящую Бразилию и работу Карло Анчелотти мы увидим уже в сентябре. Но есть надежда увидеть что-то новое в исполнении сборной уже сегодня.

Не стоит забывать и матч 11-го сентября 2024 года, когда Бразилия пусть и с минимальным счетом (1:0), но проиграла Парагваю. Сегодня "селесао" необходимо реабилитироваться и за это поражение.

К сожалению, "селесао" не смогут помочь из-за травм Родриго (мадридский "Реал"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Жоэлинтон ("Ньюкасл", Англия), Габриэл ("Арсенал", Англия).

Ориентировочный состав Бразилии (4 – 3 – 3): Алиссон — Вандерсон, Маркиньос, Александро, Алекс Сандро — Бруно Гимараеш, Каземиро, Жерсон — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Главный тренер Бразилии: Карло Анчелотти

Новости Парагвая

Парагвай – один из сложных соперников не только для Бразилии. В последних пяти матчах "альбирроха" ни разу не проиграла. Три победы (одна из них над Аргентиной, 2:1; 15.11.2024) говорят о стабильности и уверенности команды. Вообще, Парагвай последний раз проигрывал 03.07.2024 – сборной Коста-Рики в Кубке Америки со счетом 2:1. С тех пор девять матчей у подопечных Густаво Альфаро (главный тренер сборной Парагвая) без поражений.

Главный козырь парагвайцев – защита. В 14-ти матчах отборочного турнира команда пропустила всего девять голов (на семь меньше, чем Бразилия). Правда, атака "альбиррохи" не всегда радует, по сравнению с "селесао" – 13 голов против 20.

Первый матч июня Парагвай сыграл с Уругваем. "Альбирроха" позволила совершить сопернику только пять ударов по воротам, из них всего один в створ. Несмотря на то, что Парагвай отдал инициативу сопернику, матч подопечные Густаво Альфаро выиграли (2:0).

В последних пяти гостевых встречах Парагвай проиграл только одну (Коста-Рике). Четыре завершила вничью. На выезде парагвайцы предпочитают уходить в оборону и удерживать нулевой счет. Бразилии предстоит потратить много сил и нервов, чтобы пробить железную защиту Парагвая.

Сборной Парагвая не поможет ключевой полузащитник Матиас Галарса из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав Парагвая (4 – 4 – 2): Жиль — Касерес, Густаво Гомес, Альдерете, Алонсо — Диего Гомес, Бобадилла, Кубас, Энсисо — Альмирон, Санабрия

Главный тренер Парагвая: Густаво Альфаро

Бразилия – Парагвай. Статистика личных встреч

Сборные провели между собой 88 матчей. Бразилия одержала 53 победы, Парагвай – 12. 23 матча завершились ничейным результатом. На счету Бразилии 190 забитых мячей, на счету Парагвая – 69.

Бразилия – Парагвай. Последние матчи команд

Последние пять матчей Бразилии

Квалификация ЧМ-2026

14.11.2024. Венесуэла – Бразилия 1:1

Квалификация ЧМ-2026

20.11.2024. Бразилия – Уругвай 1:1

Квалификация ЧМ-2026

21.03.2025. Бразилия – Колумбия 2:1

Квалификация ЧМ-2026

26.03.2025. Аргентина – Бразилия 4:1

Квалификация ЧМ-2026

06.06.2025. Эквадор – Бразилия 0:0

Последние пять матчей Парагвая

Квалификация ЧМ-2026

15.11.2024. Парагвай – Аргентина 2:1

Квалификация ЧМ-2026

19.11.2024. Боливия – Парагвай 2:2

Квалификация ЧМ-2026

21.03.2025. Парагвай – Чили 1:0

Квалификация ЧМ-2026

26.03.2025. Колумбия – Парагвай 2:2

Квалификация ЧМ-2026

06.06.2025. Парагвай – Уругвай 2:0

Бразилия – Парагвай. Турнирное положение команд

Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице. Парагвай опережает своего соперника на одну позицию – третье место.

Бразилия – Парагвай. Ставки и коэффициенты

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Бразилия – Парагвай. Прогноз на матч от UA-Футбол

В Южной Америке статистика говорит о том, что сборные обычно успешно выступают на домашних стадионах, а на выезде весьма проблематично. Но это не значит, что дисциплинированный Парагвай будет играть плохо. Великолепная оборона "альбирроха" станет стеной, чтобы Винисиус, Рафинья и Ришарлисон не смогли насладиться голами.

Однако, у Бразилии на домашнем стадионе игра практически всегда идет хорошо. Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Но их, вероятно, не будет много. Поэтому, стоит присмотреться к ставкам "обе забьют – да". Фаворит матча все-таки Бразилия.