Уругвай - Венесуэла. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2026 на 11.06.2025

Отборочный турнир на ЧМ 2026. Южная Америка. Тур 16-й из 18-и.

11 июня. 02:00. Монтевидео. “Сентенарио”

Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)

Уругвай – Венесуэла

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Всё ближе развязка в Южной Америке отбора на ЧМ 2026. Осталось всего три тура и теоретические шансы поехать через год в США, Канаду или Мексику есть у всех. Только Аргентина уже добыла путёвку на мундиаль и доигрывает турнир. Уругвай против Венесуэлы – наиболее интересный матч тура. Уругвай, идущий в первой шестёрке, которая позволяет напрямую попасть на ЧМ. И Венесуэла, которая занимает седьмое место, позволяющее сыграть в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Уругвай: последние новости

После завоевания третьего места на прошлогоднем Копа Америка, дела у Уругвая в отборе на ЧМ 2026 идут не сильно хорошо. Начиная с прошлогодней осени очки набираются, но слишком много ничьих – целых пять. Всего одна победа и три поражения. Запаса пока хватает и всё в ногах самих игроков. Три игры – три победы и путёвка на мундиаль будет в кармане.

В этом году команда провела три игры. В марте дома уступили минимально Аргентине (0:1) и сыграли в гостях сухую ничью с Боливией (0:0). В пятницу уступили Парагваю (0:2), пропустив по мячу в каждом из таймов. Соперники разные, но сюжет матчей одинаков. Команда создаёт моменты, но не забивает. А сама в обороне далеко не безупречна.

Тренирует Уругвай небезызвестный аргентинский наставник Марсело Бьелса. Именно с ним Уругвай завоевал третье место на Копа Америка в прошлом году. В составе команды есть несколько известных в Европе игроков. Чемпион Испании в составе “Барселоны” Рональд Араухо. Чемпион Италии в составе “Наполи” Матиас Оливера. Не обойти стороной Хосе Хименеса из “Атлетико Мадрид” и Мануэля Угарте из “Манчестер Юнайтед”.

Потерь из-за травм или дисквалификаций у команды нет.

Венесуэла: последние новости

Венесуэла – типичный южноамериканский аутсайдер. В отличие от Уругвая с среднестатистическому болельщику из Европы имена игроков этой сборной ничего не скажут. Это единственная команда этого региона, которая никогда не участвовала на чемпионатах мира. Благодаря расширению участников и дополнительно квоте для южноамериканского отбора, Венесуэла как раз и занимает это дополнительное седьмое место в турнирной таблице. Место, которое даёт право играть в стыках за путёвку на ЧМ 2026.

В этом году Венесуэла сыграла три игры в отборе. Сначала было гостевое поражение от Эквадора (1:2). Там венесуэльцы всю игру уступали и смогли забить один ответный мяч в компенсированное время. Чтобы сравнять счёт времени уже не хватило. А затем были две домашние победы над прямыми конкурентами за седьмое место Перу (1:0) и Боливией (2:0). Победа над Перу была немного вымученной. Забили в первом тайме и отстояли результат во втором. Победа над Боливией была уже более уверенной. Оба мяча были забиты уже в первые полчаса игры. Далее была просто игра на удержание.

Как и Уругвая потерь в связи с травмами и дисквалификациями у команды нет.

Личные встречи

Соперники встречались между собой 34 раза. 21 игра – это отборы на ЧМ. 9 – Копа Америка, 4 – товарищеские. 19 раз выигрывал Уругвай, всего 5 побед у Венесуэлы, 10 раз была ничья.

Последние пять личных встреч

07.10.2016 Уругвай – Венесуэла 3:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2018

05.10.2017 Венесуэла – Уругвай 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2018

09.06.2021 Венесуэла – Уругвай 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2022

01.02.2022 Уругвай – Венесуэла 4:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2022

11.09.2024 Венесуэла – Уругвай 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Уругвая

16.11.2024 Уругвай – Колумбия 3:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

20.11.2024 Бразилия – Уругвай 1:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

22.03.2025 Уругвай – Аргентина 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

25.03.2025 Боливия – Уругвай 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

06.06.2025 Парагвай – Уругвай 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Венесуэлы

20.11.2024 Чили – Венесуэла 4:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

18.01.2025 США – Венесуэла 3:1 Международный товарищеский матч

21.03.2025 Эквадор – Венесуэла 2:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

26.03.2025 Венесуэла – Перу 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

07.06.2025 Венесуэла – Боливия 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Цифры и факты

В последних трёх домашних для Венесуэлы матчах этих соперников в отборах на ЧМ фиксировалась сухая ничья 0:0.

В отборочном турнире на ЧМ в 2025 году Уругвай не забил ни одного мяча.

Ориентировочные составы

Уругвай 4-3-3 : Меле – Варела, Оливера, Угарте, Рональд Араухо – Нандес, Хименес, де Арраскаэта – Агирре, Макс Араухо, Пельистри

Венесуэла 4-4-2 : Ромо – Арамбуру, Наварро, Сегавия, Феррареси – Анхель, Бельо, Хосе Мартинес, Рондон – Хосеф Мартинес, Саварино

Турнирное положение команд

Уругвай занимает пятое место. У команды двадцать одно очко, семнадцать мячей забито и двенадцать мячей пропущено. Венесуэла идёт на седьмом месте. Команда набрала восемнадцать очков, пятнадцать раз забивала, семнадцать раз пропускала.

Прогноз на матч между Уругваем и Венесуэлой от UA-Футбол

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Битва за прямую путёвку на ЧМ. Уругвай может практически отстегнуть Венесуэлу и обеспечить себе спокойные оставшиеся две игры отбора. Вероятнее всего начнёт он делать уже в первом тайме. Рекомендуем сделать ставку на тайм/матч. На победу Уругвая в первом тайме и в матче в целом: П1П1.