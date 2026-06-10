Мексика — ЮАР. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 11.06.2026

Чемпионат мира 2026, Группа А, 1-й тур

11 июня. 22:00. Мехико. "Мехико Сити Стэдиум"

Главный арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует с невероятно символичного противостояния. Спустя 16 лет после того, как ЮАР и Мексика открывали мундиаль в Йоханнесбурге (1:1), история делает полный круг. Теперь уже "Ацтека" в Мехико принимает матч-открытие, а мексиканцы попытаются воспользоваться фактором родных стен.

Новости Мексики

Для сборной Мексики этот домашний мундиаль — шанс реабилитироваться за провал в Катаре в 2022 году, где команда не смогла выйти из группы. Хавьер Агирре, вернувшийся на пост главного тренера национальной команды, делает ставку на сбалансированный, прагматичный, но очень агрессивный футбол.

В своём последнем поединке 5 июня сборная Мексики продемонстрировала отличную результативность и уверенно разгромила сборную Сербии со счётом 5:1. Этому успеху предшествовала ещё одна победа 31 мая, когда мексиканцы минимально обыграли Австралию благодаря единственному забитому мячу. В конце весны, а именно 23 мая, команда также праздновала победу, обыграв в товарищеском матче сборную Ганы со счётом 2:0. Кроме победных результатов, на стыке марта и апреля сборная провела два ничейных матча подряд. Сначала 1 апреля мексиканцы сыграли вничью с Бельгией — 1:1, а несколькими днями ранее, 29 марта, зафиксировали нулевую ничью в противостоянии со сборной Португалии.

Новости ЮАР

Южно-Африканская Республика вернулась на мировое первенство впервые с 2010 года, когда была хозяйкой турнира. Уго Брос построил крайне организованный и неуступчивый коллектив, который уверенно выиграл свою квалификационную группу в Африке и пропускает очень мало.

В своём последнем подготовительном матче 7 июня сборная ЮАР сыграла вничью 1:1 с Ямайкой. Этому результату предшествовала ещё одна ничья 29 мая, когда африканцы разошлись миром 0:0 со сборной Никарагуа. Ранее весной команда провела два подряд матча против Панамы, уступив ей 31 марта со счётом 1:2 и сыграв вничью 1:1 27 марта. Самым ранним из этой серии стал официальный матч 4 января в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций, где ЮАР уступила Камеруну со счётом 1:2.

Личные встречи

За всю историю сборные Мексики и ЮАР провели 4 матча: мексиканцы одержали 2 победы, африканцы — 1, ещё одна встреча завершилась вничью.

В октябре 1993 года и июне 2000 года в товарищеских матчах сильнее была Мексика — 4:0 и 4:2 соответственно. В июле 2005 года на Золотом кубке КОНКАКАФ сборная ЮАР одержала единственную победу со счётом 2:1. Последняя и самая легендарная очная встреча состоялась на ЧМ-2010, где в матче-открытии команды сыграли вничью 1:1, а мир увидел легендарный гол Тшабалалы.

Цифры и факты

Мексика — абсолютный лидер по количеству матчей-открытий чемпионатов мира.

Именно мексиканцы сыграли в первом матче в истории чемпионатов мира в 1930 году против Франции.

40-летний вратарь Мексики Гильермо Очоа приехал на свой рекордный шестой мундиаль.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хавьер Агирре вынужден обходиться без основного голкипера накануне матча-открытия. Вне заявки из-за разрыва ахиллова сухожилия остался Луис Малагон. Также тренерский штаб решил поберечь молодого полузащитника Хильберто Мору, получившего повреждение на финальном этапе подготовки. Шанс проявить себя с первых минут получит голкипер Рауль Рангель.

Уго Брос не столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами перед стартом мирового первенства. Главная звезда атаки Лайл Фостер прибыл в расположение команды в отличной форме после клубного сезона в Англии. Защитник Обри Модиба также полностью восстановился после небольшого мышечного повреждения. Благодаря этому южноафриканцы смогут выставить свой оптимальный состав, а место в воротах традиционно займёт капитан Ронвен Уильямс.

Мексика (4-3-3): Рангель — Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо — Гутьеррес, Лира, Мора — Альварадо, Хименес, Киньонес.

ЮАР (4-2-3-1): Уильямс — Мудау, Окон, Мбокази, Модиба — Ситоле, Мокоэна — Апполлис, Зване, Мореми — Фостер.

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Мексикой и ЮАР от UA-Футбол

Победа Мексики + тотал меньше 2.5 — 1:0 или 2:0. Встреча двух команд с абсолютно разными турнирными амбициями и весом домашнего фактора. С одной стороны — дисциплинированная и прагматичная сборная ЮАР, которая умеет удерживать результат за счёт глубокого оборонительного блока и традиционно мало пропускает. Африканцы наверняка закроются у своих ворот и попытаются нивелировать скорость хозяев плотностью линий.

С другой стороны — хозяева турнира, Мексика, которая возвращается на легендарную "Ацтеку" под колоссальным давлением и поддержкой миллионов болельщиков. Фактор высокогорья Мехико и тактический прагматизм Хавьера Агирре, чья команда также делает ставку на надёжность в обороне, сводят к минимуму вероятность результативной перестрелки.

Предположим, что мексиканцы благодаря доминированию в центре поля и невероятной энергетике трибун всё же дожмут африканцев, однако матч-открытие мундиаля получится максимально закрытым и завершится сухой победой фаворита.

Даний прогноз — це лиш один з можливих варіантів розвитку подій, він не гарантує виграшу.