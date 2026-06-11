Южная Корея - Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 12.06.2026

Скорость против силы, контроль против вертикальности - Южная Корея и Чехия начинают путь на чемпионате мира матчем, в котором слишком многое решает первый шаг.

Южная Корея - Чехия 05:00

Чемпионат мира-2026. Группа A. 1-й тур

12 июня. Гвадалахара (Мексика). "Акрон"

Арбитр: Амин Омар (Египет)

Видеотрансляция: Megogo 1

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Южная Корея: последние новости

Южная Корея подходит к своему уже 12-му чемпионату мира в статусе одной из самых стабильных сборных Азии. "Воины Тэджу" не пропускают мундиали с 1986 года, а нынешний отборочный цикл прошли практически безупречно: подопечные Хон Мён Бо завершили квалификацию без поражений, уверенно заняли первое место в группе, опередив ближайшего преследователя - Иорданию - на шесть очков.

Однако заключительный этап подготовки оставил неоднозначное впечатление. Мартовский сбор получился откровенно неудачным: корейцы уступили Кот-д’Ивуару (0:4) и Австрии (0:1). В июньских контрольных матчах настроение удалось улучшить благодаря победам над Тринидадом и Тобаго (5:0) и Сальвадором (1:0), хотя уровень этих команд не позволяет делать далеко идущие выводы о готовности к турниру.

Главным козырем сборной остается опытный костяк, выступающий в сильнейших европейских лигах. Сон Хын Мин по-прежнему является главным лидером и источником остроты в атаке, Ли Кан Ин отвечает за креатив и продвижение мяча между линиями, а вокруг Ким Мин Джэ строится вся оборонительная система. При этом перед стартом турнира Южная Корея столкнулась с неприятной кадровой потерей: из-за перелома стопы выбыл центральный защитник Чо Ю Мин.

На предыдущем чемпионате мира корейцы сумели выйти в плей-офф, поэтому нынешнее поколение рассчитывает сделать следующий шаг и впервые с легендарного домашнего турнира 2002 года преодолеть стадию 1/8 финала. Впрочем, стартовая встреча с Чехией будет иметь особое значение: в достаточно ровной группе, где также выступают Мексика и ЮАР, любая потеря очков может существенно осложнить борьбу за выход в следующий раунд.

Ориентировочный состав: Сын Гю - Ен У, Хан Бом, Мин Чжэ, Тхэ Хен, Тэ Сок - Ин Бом, Чжэ Сон - Кан Ин, Хи Чхан - Сон

Чехия: последние новости

Сборная Чехии возвращается на чемпионат мира впервые за 20 лет. Нынешняя квалификационная кампания также получилась непростой: команда заняла второе место в группе, уступив прямую путёвку Хорватии, а затем в плей-офф дважды проявила характер, пройдя Ирландию и Данию. Оба противостояния завершились со счётом 2:2, а решающими стали серии пенальти, в которых важную роль сыграл голкипер Матей Коварж.

После смены тренера в конце 2025 года "народные" получили новый импульс. Опытный Мирослав Коубек выстроил коллектив, главными достоинствами которого стали организация, физическая мощь и умение терпеть без мяча. Чехи не стремятся к тотальному контролю, предпочитая компактную игру в обороне, быстрый выход из защиты в атаку и активное использование стандартных положений.

Подготовка к мундиалю получилась позитивной. В контрольных матчах Чехия обыграла Косово (2:1) и Гватемалу (3:1), продлив серию игр без поражений до шести и сохранив хорошее настроение перед стартом турнира.

Главной ударной силой чехов остается Патрик Шик - форвард, способный решить эпизод как в позиционной атаке, так и на свободном пространстве. В центре поля огромную роль играет Томаш Соучек, обеспечивающий баланс, борьбу и угрозу при стандартах. Важной фигурой является и Ладислав Крейчий, который после смены капитана получил повязку и руководит обороной.

Кадровых потерь у Чехии перед стартом турнира нет.

Ориентировочный состав: Коварж - Цоуфал, Халоупек, Гранач, Крейчи, Юрасек - Соучек, Черв - Шульц, Провод - Шик

Личные встречи

05.06.2016. Чехия - Южная Корея 1:2 (спарринг)

14.08.2001. Чехия - Южная Корея 5:0 (спарринг)

26.05.1998. Южная Корея - Чехия 1:1 (спарринг)

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Чехия почти наверняка сыграет от обороны и стандартов, а Южная Корея часто вязнет против плотных блоков. В такой паре легче представить 1:1 или 1:0, чем голевую перестрелку.

Наш прогноз - тотал меньше (2.5) за 1.64.