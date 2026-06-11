Канада – Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 12.06.26

Чемпионат мира 2026. Группа B, 1-й тур



12 июня. Торонто. "BMO Филд"

Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)



Трансляция: Megogo Football 1

В пятницу стартует борьба в Группе B на Чемпионате мира 2026. Канада попытается набрать свои первые очки на турнире, принимая Боснию и Герцеговину. Как один из хозяев турнира, канадцы автоматически получили путёвку в финальную стадию, тогда как боснийцы неожиданно пробились на турнир, выбив Италию и Уэльс в серии послематчевых пенальти. Добавим, что в их квартете также присутствуют Швейцария и Катар.

Новости Канады

Первый в истории мужской матч Чемпионата мира на канадской земле состоится в Торонто, и одна из стран-хозяек стремится продолжить свою стабильную серию выступлений.



В отличие от двух предыдущих выступлений в финальных частях турнира, на этот раз от национальной сборной ожидают значительно большего, даже несмотря на то, что мужская команда проиграла все шесть своих предыдущих матчей на Мундиалях.



Подопечные Джесси Марша ещё не проигрывали в 2026 году и подходят к этому поединку с беспроигрышной серией из восьми матчей. К этому турниру они подходят на фоне очень надёжной игры в обороне, сохранив свои ворота "сухими" в шести из восьми этих матчей.



В своих двух предыдущих стартовых матчах на Чемпионатах мира они не забили ни одного мяча, проиграв Франции со счётом 0:1 в 1986 году и Бельгии с таким же счётом четыре года назад, не реализовав пенальти в своей первой игре 2022 года.

Новости Боснии и Герцеговины

К огромному удивлению многих, Босния и Герцеговина вернулась на Чемпионат мира, проявив стальные нервы в сериях пенальти против итальянцев и валлийцев.



Эта опытная команда надеется выступить лучше, чем во время своего дебюта в 2014 году, когда им не хватило всего одного очка, чтобы опередить Нигерию и выйти в стадию плей-офф. Под руководством Сергея Барбареза "драконы" также не проигрывают в последних восьми играх, выиграв два матча плей-офф в серии пенальти. В последних шести поединках они действовали остро и надёжно в защите, пропуская не более одного гола в каждой из встреч.



В пятницу Босния попытается одержать свою первую победу над соперником из зоны КОНКАКАФ с момента победы над Мексикой (1:0) в товарищеском матче в Чикаго ещё в 2014 году.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0-0 0 2 Канада 0 0 0 0 0-0 0 3 Катар 0 0 0 0 0-0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0-0 0

Личные встречи

Это будет первая встреча команд.

Цифры и факты

Каждый из последних 5 матчей Боснии завершился ничьей в основное время;

Канада сыграла вничью 5 раз в своих последних 8 матчах;

6 из последних 10 домашних матчей Канады завершились ничьей;

В последних 14 поединках Босния одержала лишь три победы в основное время.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Участие капитана сборной Канады Альфонсо Дэвиса под вопросом. Марсело Флорес порвал крестообразные связки. Моиз Бомбито также под вопросом.



У Боснии под вопросом Харис Табакович и Эдин Джеко.

Канада, 4-4-2: Крепо — Джонстон, де Фужероль, Корнелиус, Ларрея — Бьюкенен, Эуштакиу, Коне, Миллар — Дэвид, Ларин

Босния и Герцеговина, 4-4-2: Василь — Дедич, Мухаремович, Челик, Колишинац — Мемич, Тахирович, Хаджиаметович, Алайбегович — Байрактаревич, Демирович

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Канадой и Боснией и Герцеговиной от UA-Футбол

Ничья. Ничьи стали главной тенденцией последних матчей Боснии и Герцеговины. В то же время 6 из последних 10 домашних матчей Канады также не выявили победителя. Учитывая, что обе команды отчаянно будут стремиться набрать очки в этом матче, боевая ничья возможна и здесь.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.