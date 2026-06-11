Канада – Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча группового этапа ЧМ на 12.06.26

Лето большой игры. Эпическое. Бешеное. Уникальное. Такое, которого мир ждал долгих 4 года. Большой турнир по футболу уже здесь, и букмекерский бренд GGBET готов: топовая линия, одни из лучших коэффициентов на рынке, полная готовность к каждому матчу. Включайся в игру. Все будет GG!

Чемпионат мира 2026. Группа В. 1-й раунд

12.06.2026. Торонто (Канада). Стадион "БМО Филд"

Канада 22:00 Босния и Герцеговина

Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Канада - Босния и Герцеговина Смотреть трансляцию

Канада на правах хозяйки турнира выступает фаворитом матча. Но неуступчивая Босния и Герцеговина может преподнести сюрприз. Обе сборные не проиграли в своих последних восьми матчах. Есть ли шанс у одной из команд на победу в первом раунде?

Новости Канады

Для Канады это уже третий чемпионат мира. Предыдущие два "кленовые" провалили – шесть матчей, шесть поражений, два забитых мяча. На ЧМ-2026 от Канады, в большей степени, как от хозяйки турнира ожидают гораздо более высокий результат.

Весной 2024 года сборную возглавил Джесси Марш. И надо отметить, что американскому специалисту удалось перестроить команду и добиться определенного результата. Одно из главных преимуществ Марша – умение сплотить и мотивировать команду, использовать сильные качества опытных игроков и развивать молодежь.

Сегодня Канада играет в современный футбол, который может доставить много проблем большинству европейских сборных. "Кленовые" стараются постоянно продвигать мяч вперед. При потере накрывают соперника и жестко прессингуют, что часто приводит к ошибкам оппонентов. Подопечные Джесси Марша без труда задают темп, контролирую мяч не ради владения, короткие и длинные вертикальные передачи нацелены на попытки атаковать. Статистика товарищеских матчей подтверждает, что Канада будет стараться постоянно угрожать воротам соперника. В матче с Ирландией "кленовые" совершили 9 ударов в сторону ворот. Несмотря на то, что матч был товарищеский, соперники не жалели сил, работали на результат. Ничья (1:1) вполне достойный счет с Ирландией, которая находится в отличной форме. Победа над Узбекистаном (2:0) показала возможность "кленовых" без труда проходить более слабого соперника и умение создавать достаточно много моментов – 12 ударов в сторону ворот. А вот ничьи с Ирландией (2:2) и Тунисом (0:0) говорят о некоторых трудностях в преодолении организованной обороны.

Перед стартом чемпионата мира у Канады в восьми последних матчах ни одного поражения. К своему первому матчу мундиаля "кленовые" подходят в боевом настроении.

Учитывая, что "кленовые" играют с Боснией и Герцеговиной на домашнем стадионе при поддержке родных трибун, можно надеяться на постоянную опасность у ворот их соперника, которая будет исходить от Джонатана Дэвида (завершение атак).

Новости Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина, можно сказать, выгрызла на характере путевку на чемпионат мира. Заняв второе место в своей группе в отборочном цикле, "драконы" получили право на стыковые матчи. В полуфинале одолели Уэльс в послематчевой серии пенальти. В финале "драконы" встречались с Италией. И этот матч рассудила соперников серия пенальти, в которой Босния и Герцеговина показала всю силу своего балканского характера, отправив Италию отдыхать. Нельзя сказать, что "драконы" являются фаворитами своей группы В (Канада, Катар, Швейцария). Однако попортить нервы могут каждому сопернику. Особенно психологически. Оба стыковых матча показали, что "драконы" готовы к любому давлению. И, скорее всего, прессинг не только футболистов Канады, а и трибун стадиона, не испугают подопечных Сергея Барбареза.

Босния и Герцеговина – одна из самых неудобных команд. "Драконы" не уступают, умеют дать отпор любому (доказали в матче с Италией), чаще всего играют вторым номером и заставляют соперника в конце концов ошибаться. Перед стартом чемпионата мира "драконы", как и Канада, провели восемь матчей без поражений (две победы и шесть ничьих).

На чемпионат мира Барбарез привез сборную, в которой корень – это опытные футболисты, выступавшие еще на ЧМ-2014, а листва – молодежь. 40-летний Эдин Джеко – безоговорочный лидер команды. Нападающий уже не так быстро бегает и вряд ли может выдержать высокий темп 90 минут и более. Но Эдин всегда несет опасность в штрафной соперника и способен одним точным ударом решить исход матча. Сеад Колашинац, 32-летний защитник – опыт и уверенность в обороне. Эрмедин Демирович, 28-летний нападающий – это продвижения мяча вперед, разрезающие передачи, борьба в штрафной соперника, давление. Ну а молодежь прибавляет скорость и смелость команде – 18-летний нападающий Керим Алайбегович (креатив, результативность, хладнокровие), 23-летний полузащитник Беньямин Тахироваич (балланс и быстрые выходы из обороны в атаку), 23-летний защитник Омар Дедич (стабильность в обороне и подключение к атакам).

Скорее всего, Босния и Герцеговина в матче с Канадой постарается с первых минут сбавить темп матча. Главная задача "драконов" – не дать развернуться "кленовым" на флангах.

Статистика личных встреч

Сборные встречаются первый раз.

Цифры и факты

Канада в последних пяти матчах одержала 2 победы и 3 матча завершила вничью;

Канада в последних пяти матчах в среднем забивает 1,2 гола, пропускает 0,6 за 90 минут;

Босния и Герцеговина в последних пяти матчах одержала 2 победы и 3 матча завершила вничью;

Босния и Герцеговина в последних пяти матчах в среднем забивает 1,4 гола, пропускает 0,8 за 90 минут (без учета серии пенальти).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Канада стартует на групповом этапе с одним травмированным игроком - Марсело Флорес (травма колена). Под вопросом участие Альфонсо Дэвиса (травма подколенного сухожилия) и Джейкоба Шаффелберга (травма ноги).

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Крепо — Джонстон, Джонс, Корнелиус, Ларьи — Бьюкенен, Коне, Эустакио, Миллар — Дэвид, Олувасейи Главный тренер: Джесси Марш

Босния и Герцеговина потеряла Хариса Табаковича (перелом плюсневой кости). К сожалению, сроки восстановления игрока неизвестны. Вероятно, не сможет выйти в стартовом составе Иван Шуньич (небольшое повреждение).

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Василь — Колашинац, Челик, Мухаремович, Дедич — Алайбегович, Хаджиахметович, Тахирович, Байрактаревич — Демирович, Джеко Главный тренер: Сергей Барбарез

Ставки и коэффициенты на матч





Здесь



Впереди матч Канада - Босния и Герцеговина. Эксперты GGBET считают, что преимущество у канадцев. Их победу оценивают с коэффициентом 1.84, тогда как Боснии - с коэффициентом 4.58. Кто возобладает? Выбирай свой вариант на Врывайся в атмосферу большого футбола на GGBET!Здесь мировой футбольный турнир набирает обороты – на кону 3 000 000 грн призовых. Широкая линия дает пространство, топовые коэффициенты держат напряжение, а ежедневные бонусы, экспрессы и бетбилдеры прокачивают игру. Болей в своем ритме – все будет GG.Впереди матч Канада - Босния и Герцеговина. Эксперты GGBET считают, что преимущество у канадцев. Их победу оценивают с коэффициентом 1.84, тогда как Боснии - с коэффициентом 4.58. Кто возобладает? Выбирай свой вариант на ggbet.ua

Прогноз на матч между Канадой и Боснией и Герцеговиной от UA-Футбол

Обе команды не проигрывают в последних восьми матчах, отлично подготовлены физически, имеют в составе игроков, которые способны решить исход матча благодаря своему индивидуальному мастерству и опыту. У Канады есть преимущество домашнего стадиона. Но подопечным Джесси Марша не хватает дисциплины (в последних восьми матчах четыре красные карточки) плюс потери в составе (травмы). Босния и Герцеговина несет опасность на стандартах, умеет бороться до последней секунды матча, неуступчивая, но часто играет грубо. Обе сборные, скорее всего, будут играть предельно осторожно и ловить соперника на ошибках. Наш прогноз: "обе забьют – да".

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

РЕКЛАМА 21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 11 червня 2026 року по 17 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 16:00 11-го червня та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.