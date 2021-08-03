Значение тестостерона в организме спортсменов

Роль тестостерона сложно переоценить: он отвечает за выносливость и набор мышечной массы. Этот мужской гормон встречается и у женщин, но в значительно меньшей концентрации. Он оказывает непосредственное влияние не только на спортивные достижения атлета, но и на его здоровье.

Влияние гормона на организм

В теле взрослого мужчины тестостерон выполняет ряд функций:

Регуляция уровня половой активности Высокий уровень тестостерона коррелирует с повышенным либидо Укрепление костей Благодаря этому веществу костная масса становится прочнее Рост мышц Гормон обусловливает быстрый прирост мышечной массы при активных тренировках Рост волос Вместе с увеличением уровня тестостерона растет количество и качество волос

В организме тестостероны присутствуют в разных формах — свободных и связанных. Каждая из них по-своему важна для здоровья.

Связь гормона и спортивной активности

Высокий тестостерон тесно связан с отличными спортивными результатами. Если у мужчины этот гормон в норме или повышен, наблюдается следующее:

активный мышечный рост;

хороший отзыв организма на силовые тренировки;

высокие показатели выносливости;

быстрое восстановление между тренировками;

хорошее настроение и активность.

Это значит, что тестостерон для мужчин — лучший помощник в спорте. Благодаря ему есть все шансы добиться успехов, закрепить и сохранить результат. На концентрацию тестостерона в крови влияет 4 основных фактора:

Количество лишнего веса. Наличие лишних жировых отложений сильно влияет на количество гормона в крови. Возраст мужчины. После 30–35 лет концентрация тестостерона снижается, а количество связывающих его соединений растет. Образ жизни. Правильное питание, наличие силовых нагрузок и физическая активность стимулируют выработку тестостерона. Генетические факторы. Некоторые наследственные заболевания могут вызывать дисбаланс гормона.

Как проявляется дефицит или переизбыток тестостерона

Дисбаланс гормонов всегда ведет к сбоям в организме. Недостаток тестостерона проявляется в таких явлениях:

уменьшение мышечной массы;

раздражительность;

сниженное либидо;

усталость;

нехватка энергии;

снижение выносливости и физической силы.

Если повышен тестостерон, мужчина может заметить такие симптомы:

избыток волос на лице и теле;

выпадение волос на голове;

раздражительность;

нарушения сна;

сбой в работе нервной системы.

Отклонения от нормы в большую или меньшую сторону сильно влияют на спортивные результаты.

Советы по нормализации уровня тестостерона

Нормализовать уровень гормона помогут:

правильное питание — нужно исключить из рациона, жареное, мучное, полуфабрикаты и быстрое питание;

— нужно исключить из рациона, жареное, мучное, полуфабрикаты и быстрое питание; отказ от вредных привычек — алкоголь и табакокурение негативно сказываются на гормональном фоне;

— алкоголь и табакокурение негативно сказываются на гормональном фоне; умеренные физические нагрузки — под действием спортивных нагрузок выработка тестостерона нормализуется;

— под действием спортивных нагрузок выработка тестостерона нормализуется; нормальный сон — нехватка сна приводит к недостаточному синтезу вещества.

Что делать при недостатке тестостерона: методы повышения уровня гормона

Даже здоровые мужчины после 30 лет начинают испытывать постепенное снижение выработки этого вещества. Чтобы усилить синтез тестостерона, нужно:

Заниматься спортом не реже чем 2–3 раза в неделю. Тренировки должны включать в себя силовые и кардио. Продолжительность каждой спортивной сессии — не менее 50 минут. Особое внимание стоить уделять упражнениям, усиливающим кровообращение в органах малого таза.

Тренировки должны включать в себя силовые и кардио. Продолжительность каждой спортивной сессии — не менее 50 минут. Особое внимание стоить уделять упражнениям, усиливающим кровообращение в органах малого таза. Употреблять достаточно белка. Каждый день в рационе мужчины должны присутствовать кисломолочные продукты, яйца, нежирное мясо и рыба.

Каждый день в рационе мужчины должны присутствовать кисломолочные продукты, яйца, нежирное мясо и рыба. Добавить в рацион продукты , содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Это рыба, икра, моллюски, льняное семя, грецкие орехи, авокадо.

Это рыба, икра, моллюски, льняное семя, грецкие орехи, авокадо. Употреблять больше свежих овощей. Особенно полезны все разновидности капусты и листовая зелень.

Быстро обеспечить высокий тестостерон способны спортивные пищевые добавки и бустеры, но перед их применением нужно проконсультироваться с врачом.

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