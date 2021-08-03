Результативные силовые тренировки в домашних условиях
При наличии подходящего инвентаря и готового комплекса упражнений можно создать фитнес-среду в квартире и делать силовые тренировки дома без дорогостоящего оборудования.
Сегодня в сети есть множество онлайн-программ по фитнесу, к которым можно присоединится. Другой вариант — составить комплекс самостоятельно, опираясь на цели тренировок и исходную физическую форму.
В этой статье даны принципы составления тренировочного плана, приведены силовые упражнения дома для мужчин и женщин и даны комплексы тренировок для каждого пола.
Что собой представляет силовой тренинг на все группы мышц в домашних условиях
Силовая тренировка дома, в том числе круговая, для мужчин и девушек предусматривает работу с утяжелителями и собственным весом.
Основной комплекс должен проводиться после суставной разминки, которая состоит из 6–8 круговых движений частями тела от головы до стоп. Второе условие, которое обеспечивает нетравматичные силовые тренировки дома, — 5–10-минутное кардио. В качестве аэробной нагрузки подойдут прыжки со скакалкой, боксирование, бег на месте и подъем по лестнице.
После этого начинается основной тренинг, где число повторов упражнений и подходов зависит от желаемого результата силовых тренировок.
|
Цель
|
Число подходов
|
Количество повторов упражнения
|
Вес снарядов в процентах от максимального, который атлет может поднять однократно
|
Рост мышечной массы
|
3–4
|
7–10
|
70–75%
|
Рельеф и сила
|
4–5
|
10–15
|
60–65%
|
Жиросжигание
|
4–5
|
15–17
|
30–40%
Во избежание крепатуры тренировку следует завершать упражнениями на растяжку задействованных в ходе тренинга мышц.
Базовые силовые упражнения дома
Базовая силовая тренировка дома включает 6–7 упражнений из описанных далее.
Приседания
Делать так:
- Ноги расположены на ширине плеч, ступни смотрят вперед, в руках гантели, поясница в естественном прогибе, спина прямая.
- Медленно приседать, отводя тазовую область назад, насколько возможно. Следить, чтобы вес ложился на пятки, а не носочки.
- Подняться, опираясь на пятки и сохраняя ровную спину.
Приседания нагружают ноги, ягодицы и пресс.
Отжимания
Делать так:
- Встать на пол на вытянутые руки, тело от головы до пяток образует прямую линию.
- Опустить торс почти до пола, но не касаясь его поверхности, сохраняя прямое положение. Локти расположены по бокам.
- Отжаться от пола.
Отжимания тренируют мышцы груди, трицепсы, дельту.
Планка
Делать так:
- Встать в позицию для отжиманий и опустится на локти.
- Напрячь пресс, образовав телом прямую линию.
- Замереть в этой позиции на 30–90 секунд.
Упражнение тренирует весь корпус, формируя пресс, линию талии и сильную спину.
Становая тяга
Делать так:
- Взять утяжелители, руки расположены по бокам. Ступни стоят близко друг к другу, спина прямая с естественным прогибом в пояснице.
- Медленно отводить тазовую область назад, наклоняя туловище. Ноги держать прямыми. Допустимо слегка согнуть их в коленях. Спина всегда прямая.
- Постепенно выпрямиться.
Становая тяга прорабатывает линию бедер и укрепляет ягодицы.
Прямые выпады
Делать так:
- Ноги рядом, руки впереди в замке или на поясе.
- Сделать шаг вперед правой ногой в широкой амплитуде, приземляясь на всю ступню и сгибая оба колена так, чтобы левое бедро и правая голень стали параллельны полу, а корпус слегка наклонился вперед с ровной спиной.
- Вернуться, отталкиваясь правой ногой.
При выпадах нагрузку получают ягодицы и ноги.
Разводки в наклоне
Делать так:
- Встать прямо, ноги вместе и немного согнуть в коленях. В руках гантели.
- Наклонить корпус вперед. Спину держать прямо, пресс напряжен.
- Плавно сгибая руки, поднять гантели максимально вверх.
- Задержаться в пиковой точке и медленно вернуться к базовой позиции.
Упражнение тренирует трапеции и дельтовидные мышцы плеч.
Кросс-скручивания
Делать так:
- Расположиться на коврике лежа на спине, ноги согнуты в коленях, ступни на полу. Завести обе руки за голову.
- Поднять корпус и правую согнутую ногу, дотянувшись левым локтем к колену.
- Вернуться в базовую позицию и повторить с левым локтем.
Упражнение прокачивает косые и прямые мышцы пресса.
Жим гантелей лежа
Делать так:
- Взять 2 гантели. Лечь на фитнес-коврик, согнуть ноги в коленях. Плечи лежат на полу, локти согнуты перпендикулярно полу.
- Поднять гантели над грудью, разгибая руки в локтях до прямого положения.
- Плавно опустить гантели обратно.
Это базовое упражнение развивает трицепсы и грудные мышцы.
Подъем таза
Делать так:
- Расположиться лежа на коврике лицом вверх, колени согнуть, на область таза положить утяжелитель.
- Поднять таз как можно выше, упираясь пятками в пол, напрягая ягодицы и пресс.
- Плавно опустить таз, но не до конца и повторить.
Упражнение тренирует ягодицы, мышцы бедер и пресса.
Силовая тренировка дома для мужчин
Перед основной нагрузкой необходимо сделать суставную гимнастику и кардио в течение 5–10 минут. Только после этого можно переходить к силовой тренировке, которая состоит из следующих упражнений:
- приседаний;
- выпадов;
- кросс-скручиваний;
- планки;
- отжиманий;
- тяги гантелей в наклоне;
- жима гантелей лежа.
Завершать тренировку следует 5–10-минутной растяжкой.
Силовые тренировки дома для мужчин по этому плану тренируют все тело с упором на плечи, руки и спину.
Программа силовой тренировки дома для девушек
Перед выполнением комплекса тело разогревается суставной гимнастикой и 5–10-минутной аэробной нагрузкой. Далее следуют подходы основного тренинга, который включает упражнения:
- тягу гантелей в наклоне;
- планку;
- кросс-скручивания;
- приседания;
- прямые выпады;
- румынскую становую тягу;
- ягодичный мостик.
В завершение нужно сделать 5–10-минутную растяжку или базовые упражнения йоги.
Женский комплекс прорабатывает все группы мышц с акцентом на бедра и ягодицы.
Часто задаваемые вопросы
Зачем нужна разминка?
Разминка разогревает суставы и предотвращает травмы.
Как долго следует отдыхать между подходами?
Для жиросжигания — 30–60 секунд, набора массы — 1–2 минуты.
Как часто нужно увеличивать нагрузку?
Когда тело привыкает к программе. Примерно каждые 4–6 недель.
Сколько раз в неделю проводить силовые тренировки в домашних условиях?
3–4 раза.
Как избежать болевых ощущений после тренинга?
Уменьшить крепатуру помогают упражнения на растяжку после тренинга, прием аминокислот BCAA. На следующий день можно сделать пробежку, поиграть в футбол или покататься на велосипеде.
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