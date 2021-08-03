Как бегать для похудения: особенности и правила

Бег способствует ускорению метаболизма, с его помощью можно сбросить лишние килограммы. Правильно составленное расписание пробежек принесет организму бегуна исключительную пользу. Главное — изучить основные факторы похудения и придерживаться простых рекомендаций.

Как организм худеет: основные факторы

Процесс нормализации веса положительно влияет на организм. Начинается он в тот момент, когда тело начинает получать из пищи меньше калорий, чем тратит. Учитывая биохимические особенности реакций внутри организма, бег для похудения эффективен только в случае, если тренировка длится более 20–30 минут.

Основные факторы сбалансированной потери веса:

Правильное питание Полноценный рацион с соблюдением норм калорийности составляет половину успеха. Без коррекции питания любой план бега для похудения будет неэффективным. Нормализация режима работы и отдыха Недосыпание — прямая дорога к перееданию и лишним калориям. Здоровье всего организма Похудению мешают заболевания эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. Прогулки на свежем воздухе Пешие прогулки полезны, они помогают укрепить сердце, сжечь лишние калории и насытить организм кислородом. Четкий план тренировок Бег поможет похудеть, если заниматься систематически и планомерно увеличивать нагрузку.

Сколько калорий сжигается во время бега

Среднестатистический человек при весе около 70 килограммов тратит такое количество килокалорий в час при разных видах бега:

по лестнице вверх — 1613 ккал;

со скоростью от 10 до 15 км в час — до 1200 ккал;

в гору — 915 ккал;

трусцой — 620 ккал;

на беговой дорожке — 500 ккал;

на месте — 400 ккал;

быстрая ходьба — 328 ккал.

Если чередовать движение разной интенсивности, то бег для похудения в течение 30 минут поможет сжечь около 400 ккал.

Частота и оптимальное время проведения тренировок

Оптимальная частота тренировок — через день, 3–4 раза в неделю. Ежедневные пробежки, особенно на начальных этапах, будут довольно изнурительными.

Время выбирается индивидуально. Оптимально бегать утром: это поможет быстрее проснуться и зарядиться энергией на целый день. В это время организм еще не получил полноценный прием пищи, а значит, будет расщеплять запасы жира. В таком случае бег и похудание будут тесно связаны.

Можно бегать и вечером. Последний прием пищи должен быть не ранее чем за 2 часа до активности.

Правила бега при похудении

Чтобы увеличить результативность тренировки, нужно соблюдать эти правила:

Не пропускайте тренировки даже при плохой погоде. После пропуска выйти на пробежку будет сложнее.

После пропуска выйти на пробежку будет сложнее. Не ждите быстрый результат. Прежде чем увидеть, помогает ли бег похудеть в конкретном случае, пройдет месяц и более. За это время бедра станут стройнее, а живот — подтянутее.

Прежде чем увидеть, помогает ли бег похудеть в конкретном случае, пройдет месяц и более. За это время бедра станут стройнее, а живот — подтянутее. Тренируйтесь разнообразно. Для этого можно чередовать движения с разными темпами, добавлять утяжелители и силовые упражнения.

Составление программы пробежек

Лучше начинать с небольшой нагрузки, постепенно увеличивая ее. План на 10 первых недель по 3–4 тренировки за 7 дней:

Неделя Общее время тренировки (мин.) Интервал бега (мин.) Интервал отдыха — ходьбы (мин.) 1 22 1 2 2 20 2 2 3 20 3 2 4 22 5 2 5 20 6 1,5 6 16–18 7–8 1,5 7 23 10 1,5 8 25 12 1 9 23 Первый интервал — 15 минут; после перерыва на ходьбу второй интервал — 8 минут 1 10 20 20 без перерыва на ходьбу

Не стоит спешить и через силу увеличивать нагрузку, когда организм еще не готов к этому. Правильный бег для похудения должен быть умеренным.

Как удержать вес и зафиксировать результат

После достижения желаемого веса важно не бросить тренировки. Зафиксировать результат помогут эти хитрости:

Употребление пищи небольшими порциями, по 4–5 раз в день.

Чередование силовых и кардионагрузок.

Мониторинг рациона питания.

Отказ от алкогольных напитков и вредных продуктов.

Особенности питания при похудении с помощью бега

Кроме ограничения потребления вредной пищи и лишних калорий, для эффективного похудения следует придерживаться этих рекомендаций:

Употреблять белковую пищу после пробежки в течение получаса . Это необходимо для роста мышц и их активной работы.

. Это необходимо для роста мышц и их активной работы. Нельзя пропускать завтрак. На него должно приходиться 25% суточной нормы калорий.

На него должно приходиться 25% суточной нормы калорий. Основу диеты должны составлять крупы, нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и цельнозерновые крупы. Быстрые углеводы и трансжиры нужно исключить.

Если учитывать эти правила, у организма будет достаточно сил на бег и похудание будет сбалансированным.

Заблуждения о беге

Этот вид активности оброс массой мифов, некоторые из них в корне неверны:

Перед бегом не нужна разминка — это ложь: разогретые мышцы, суставы и связки гораздо менее подвержены травматизму.

Бега достаточно для сбалансированного развития всех мышц — это утверждение не до конца верно, ведь для здорового тела важны не только кардио, но и силовые нагрузки.

Во время тренировки нужно дышать только носом — гораздо эффективнее смешанное дыхание.

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