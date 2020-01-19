Хорошее начало года: Украинка Магучих повторила Национальный рекорд по прыжках в высоту

Украинская вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих приятно для себя и болельщиков начала год.

Так, на Мемориале Демьянюка во Львове украинка смогла повторить национальный рекорд в 2,01 метра, который был установлен еще в далеком 2008 году Витой Паламарь не чемпионате мира в испанской Валенсии.

Ярославе не было равных в секторе и после покорения высоты 1,99 метра она замахнулась на повторение рекорда Украины в помещениях. Правда получилось это у нее не сразу, а лишь с третьей попытки, что еще больше добавляет нам радостных эмоции, а нашей спортсменке уверенности в своих силах.

Также отметим, что на данный момент Магучих возглавляет мировой зачет. Ее результат является лучшим на этот момент, на втором же месте еще одна украинка Юлия Левченко, но с показателем в 2 метра.

Напомним, что Ярослава Магучих является чемпионкой Европы среди молодежи и вице-чемпинкою мира среди взрослых, а в 17 лет она стала самой молодой в истории спортсменкой, которой покорилась высота в 2 метра.