Украинку Табашник дисквалифицировали за допинг

Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за применение запрещенного препарата гидрохлортиазида, сообщает Athletics Integrity Unit. Этот препарат применяют для снижения объема циркулирующей крови и артериального давления, а также для улучшения выведения ионов магния и снижения выведения мочевой кислоты.

Начиная с 28 марта 2019 года, все результаты Табашник аннулированы.

Табашник в марте прошлого года с результатом 1,97 метра остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы в помещении в Глазго.

Свой персональный рекорд Екатерина установила незадолго до сдачи положительной допинг-пробы. Год назад на турнире в Чехии 25-летняя спортсменка взяла планку на высоте 1,99 метра.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинка Магучих повторила мировой рекорд по прыжкам в высоту.