  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Украинку Табашник дисквалифицировали за допинг
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинку Табашник дисквалифицировали за допинг

Легкая атлетика
(1 голосов)

Екатерина не скоро вернется в сектор для прыжков в высоту.

Украинку Табашник дисквалифицировали за допинг
Новина українською

Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за применение запрещенного препарата гидрохлортиазида, сообщает Athletics Integrity Unit. Этот препарат применяют для снижения объема циркулирующей крови и артериального давления, а также для улучшения выведения ионов магния и снижения выведения мочевой кислоты.

Начиная с 28 марта 2019 года, все результаты Табашник аннулированы.

Табашник в марте прошлого года с результатом 1,97 метра остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы в помещении в Глазго.

Свой персональный рекорд Екатерина установила незадолго до сдачи положительной допинг-пробы. Год назад на турнире в Чехии 25-летняя спортсменка взяла планку на высоте 1,99 метра.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинка Магучих повторила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Допинг Екатерина Табашник прыжки в высоту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...