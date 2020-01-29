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Зимний ЧМ по легкой атлетике перенесен из-за коронавируса

Легкая атлетика
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Он состоится в 2021 году

Зимний ЧМ по легкой атлетике перенесен из-за коронавируса
Новина українською

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics).

"Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат.

Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок.

Мы решили не отменять чемпионат, поскольку многие наши спортсмены хотели бы, чтобы мероприятие состоялось. Теперь мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году", – говорится в заявлении World Athletics.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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