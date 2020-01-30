Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен из Китая

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении должен был пройти в Нанкине с 13 по 15 марта.

Теперь же в IAAF сообщили, что соревнования перенесены из Китая по причине эпидемии коронавируса, жертвами которой стали свыше 130 человек. Более того, чемпионат мира не состоится в 2020 году и перенесен на год вперед.

"Мы рассмотрели вариант переноса соревнований в другую страну. Хотим поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат. Но с учетом обеспокоенности по поводу распространения вируса за пределы Китая, мы решили отказаться от этого варианта", - говорится в заявлении IAAF.

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