  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих снова сияет. Украинка выиграла Международные соревнования в помещении с мировым юниорским рекордом
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих снова сияет. Украинка выиграла Международные соревнования в помещении с мировым юниорским рекордом

Легкая атлетика
(1 голосов)

Браво, просто браво!

Магучих снова сияет. Украинка выиграла Международные соревнования в помещении с мировым юниорским рекордом
UA-Футбол
Новина українською

Нет, она не поднялась на высоту 2,09, что является мировым рекордом. Не побила и лучший показатель по прыжкам в высоту в помещении – 2,08. И даже до своего показателя 2,04, который показывала на открытом пространстве, не дотянулась. Но Ярослава Магучих на Международном легкоатлетическом соревновании в Карлсруэ взяла высоту 2,02, что является мировым рекордом среди юниоров (до 20-и лет) в помещении. Также – национальным рекордом Украины в помещении. С этим показателем украинка и выиграла соревнования.

Второй в этом состязянии стала еще одна украинка Юля Левченко – 1,99. Третьей стала немка Инке Оннен. Ирина Геращенко, которая также соревновалась на секторе, стала пятой с показателем 1,93.

Магучих снова сияет. Украинка выиграла Международные соревнования в помещении с мировым юниорским рекордом - изображение 1

Отметим, что Ярослава Магучих в прошлом году выиграла серебро чемпионата мира на открытых стадионах с показателем 2,04. Уже в этом году Ярослава Магучих и Юлия Левченко в конкурентной битве разыграли золото международного турнира Springer-Meeting в Котбусе.

Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019-м году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Ирина Геращенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...