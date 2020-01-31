Магучих снова сияет. Украинка выиграла Международные соревнования в помещении с мировым юниорским рекордом

Нет, она не поднялась на высоту 2,09, что является мировым рекордом. Не побила и лучший показатель по прыжкам в высоту в помещении – 2,08. И даже до своего показателя 2,04, который показывала на открытом пространстве, не дотянулась. Но Ярослава Магучих на Международном легкоатлетическом соревновании в Карлсруэ взяла высоту 2,02, что является мировым рекордом среди юниоров (до 20-и лет) в помещении. Также – национальным рекордом Украины в помещении. С этим показателем украинка и выиграла соревнования.

Второй в этом состязянии стала еще одна украинка Юля Левченко – 1,99. Третьей стала немка Инке Оннен. Ирина Геращенко, которая также соревновалась на секторе, стала пятой с показателем 1,93.

Отметим, что Ярослава Магучих в прошлом году выиграла серебро чемпионата мира на открытых стадионах с показателем 2,04. Уже в этом году Ярослава Магучих и Юлия Левченко в конкурентной битве разыграли золото международного турнира Springer-Meeting в Котбусе.

Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019-м году.