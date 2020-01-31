Соревнования в Карлсруэ. Победа Бех-Романчук, призы Мазура, Мельник и Брызгиной

В немецком Карлсруэ состоялись престижные международные соревнования по легкой атлетике. UA-Футбол сообщал, что очаровательная Ярослава Магучих выиграла борьбу в секторе прыжков в высоту с показателем 2,02, установив национальный рекорд Украины и мировой рекорд среди юниоров в помещении.

Впрочем, успехом отличились и другие наши атлеты. В частности, первой с лучшим показателем сезона стала Марина Бех-Романчук в секторе для прыжков в длину – 6 метров 92 сантиметра. В этой же дисциплине у мужчин Владислав Мазур занял третье место с показателем 7.84.

А в беге на четыреста метров, как сообщает XSPORT, призерами стали Татьяна Мельник (52.96 – второе место) и Анастасия Брызгина (54.97 – третье место).

Отметим, что в этом году не состоится чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Он был запланирован на середину марта в Китае, но препятствием для него стала эпидемия коронавируса в Поднебесной.