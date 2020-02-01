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Ярослава Магучих: Я наслаждаюсь соревнованиями, здесь удивительная атмосфера

Легкая атлетика
(1 голосов)

Комментарий украинки

Ярослава Магучих: Я наслаждаюсь соревнованиями, здесь удивительная атмосфера
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на Международном турнире в Карлсруэ. Ее слова цитирует Gathletics:

"Я очень счастлива. Я наслаждалась соревнованиями, здесь удивительная атмосфера. Я очень довольна своим результатом и нахожусь в прекрасной форме. Я уже знала эту высоту, были попытки два дня назад в Котбусе. А 204 см были очень близки во второй попытке. Сегодня этого не произошло, но в следующий раз я могу это сделать.

Тренировки этой зимой проходят хорошо. Мои следующие соревнования пройдут в Банской-Быстрице и Глазго" - сказала украинка.

Напомним, что накануне украинка Бех-Романчук победила в прыжках в длину.

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В статье: Ярослава Магучих
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