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Ярослава Магучих: Я наслаждаюсь соревнованиями, здесь удивительная атмосфера
Комментарий украинки
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на Международном турнире в Карлсруэ. Ее слова цитирует Gathletics:
"Я очень счастлива. Я наслаждалась соревнованиями, здесь удивительная атмосфера. Я очень довольна своим результатом и нахожусь в прекрасной форме. Я уже знала эту высоту, были попытки два дня назад в Котбусе. А 204 см были очень близки во второй попытке. Сегодня этого не произошло, но в следующий раз я могу это сделать.
Тренировки этой зимой проходят хорошо. Мои следующие соревнования пройдут в Банской-Быстрице и Глазго" - сказала украинка.
Напомним, что накануне украинка Бех-Романчук победила в прыжках в длину.
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