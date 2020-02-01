Марина Бех-Романчук: Я счастлива открыть мой зимний сезон

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram поделилась впечатлениями от победы на Международном турнире в Карлсруэ.

"Я счастлива открыть мой зимний сезон. 6,92 и мой новый личный рекорд"

Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала победительницей турнира в прыжках в высоту.