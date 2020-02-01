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Марина Бех-Романчук: Я счастлива открыть мой зимний сезон
Комментарий украинки
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram поделилась впечатлениями от победы на Международном турнире в Карлсруэ.
"Я счастлива открыть мой зимний сезон. 6,92 и мой новый личный рекорд"
Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала победительницей турнира в прыжках в высоту.
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