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Марина Бех-Романчук: Я счастлива открыть мой зимний сезон

Легкая атлетика
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Марина Бех-Романчук: Я счастлива открыть мой зимний сезон
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram поделилась впечатлениями от победы на Международном турнире в Карлсруэ.

"Я счастлива открыть мой зимний сезон. 6,92 и мой новый личный рекорд"

Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала победительницей турнира в прыжках в высоту.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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