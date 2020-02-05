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Пять золотых медалей. Украинские легкоатлеты выстрелили на международных турнирах

Легкая атлетика
(2 голосов)

Медальный урожай.

Пять золотых медалей. Украинские легкоатлеты выстрелили на международных турнирах
Новина українською

В Татру (Эстония) на Мемориале Мартина Кутмана украинские легкоатлеты четырежды поднимались на высшую ступень пьедестала – Виктория Ратникова с личным рекордом (7,32) стала первой в забеге на 60 метров, Яна Качур опередила Елизавету Брызгину в забеге на 300 метров (37,53), Иван Будзинский выиграл 300-метровку (33,65), а Анна Плотицына была быстрейшей в забеге на 60 метров с барьерами (8,15).

Еще две медали на турнире в Тршнице (Чехия) Украине в прыжках в высоту принесли Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко. Обе украинки остановились на высоте 1,92 метра – за счет меньшего количества попыток Геращенко стала первой, а Чумаченко забрала серебро.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ярослава Магучих выиграла крупный международный турнир в Германии.

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В статье: Анна Плотицина легкая атлетика Ирина Геращенко
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Источник:
Xsport.ua
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