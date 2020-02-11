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Украинец Бондаренко признан вторым лучшим прыгуном 10-летия

Легкая атлетика
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Признание для Богдана Бондаренко.

Украинец Бондаренко признан вторым лучшим прыгуном 10-летия
Новина українською

Авторитетное издание Track & Field News, подводя итоги декады в легкой атлетике, представило рейтинг лучших спортсменов 10-летия в различных дисциплинах.

Среди украинцев выше всех забрался Богдан Бондаренко, который в списке лучших прыгунов в высоту уступил только катарцу Мутазу Баршиму.

Свой главный успех 10-летия харьковчанин оформил в 2013 году, когда стал чемпионом мира с новым рекордом турнира (2,41 м). Также Бондаренко брал бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и по разу выигрывал чемпионат Европы и Европейские игры.

Среди украинцев топ-10 в своих дисциплинах также попали Ольга Саладуха (тройной прыжок), Юлия Левченко (прыжки в высоту), Анна Касьянова (многоборье) и Игорь Главан (спортивная ходьба на 50 км).

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В статье: легкая атлетика Богдан Бондаренко
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