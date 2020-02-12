"Это сарай". Украинская чемпионка готовится к Олимпиаде в ужасных условиях

Директор «Футбол 1/2/3» Александр Денисов на своей странице в Facebook показал, в каких условия приходится тренироваться одной из самых титулованных легкоатлеток Украины.

"Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины!

Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать.

Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа.

Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так еще и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы", - написал Денисов.