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Второй рекорд за неделю: Швед Дюплантис прыгнул с шестом на 6,18 и это не конец

Легкая атлетика
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Очередной рекорд от уже легендарного шведа

Второй рекорд за неделю: Швед Дюплантис прыгнул с шестом на 6,18 и это не конец
UA-Футбол
Новина українською

Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в шотландском Глазго ему покорилась высота 6,18 м.

Отметим, что предыдущий рекорд швед установил всего неделю назад на турнире в польском Торуне. Тогда он взял 6,17 м., превзойдя достижение француза Рено Лавилени (6,15м.)

Отметим, что украинской легенде легкой атлетике Сергею Бубке принадлежит рекорд по прыжкам с шестом на открытом пространстве (6,14м.), в то время как рекорды Дюплантиса и Лавилени установленные в помещении.

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В статье: Арманд Дюплантис
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