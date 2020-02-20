Магучих и Исаченков – легкоатлеты месяца в Украине

У женщин в первом месяце 2020 года Ярослава Магучих (прыжки в высоту) отметилась победой на Мемориале Алексея Демьянюка, выиграла международные соревнования в Котбусе и стала чемпионкой этапа World Athletics Indoor Tour в Карлсруе. Также украинка дважды побила юниорский мировой рекорд и стала новой рекордсменкой страны в прыжках в высоту в помещении (2,02 м).

Ярослав Исаченков (прыжки в длину) в январе победил на международном турнире в Негвиздах (7,96 метра), а также стал вторым в Яблонце (7,52 м).

Лучших легкоатлетов месяца ФЛАУ традиционно определяла на основании голосования экспертов Совета, болельщиков и представителей СМИ.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук выиграла турнир во Франции.