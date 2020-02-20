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Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих и Исаченков – легкоатлеты месяца в Украине

Легкая атлетика
(1 голосов)

Федерация легкой атлетики Украины подвела итоги января.

Магучих и Исаченков – легкоатлеты месяца в Украине
Новина українською

У женщин в первом месяце 2020 года Ярослава Магучих (прыжки в высоту) отметилась победой на Мемориале Алексея Демьянюка, выиграла международные соревнования в Котбусе и стала чемпионкой этапа World Athletics Indoor Tour в Карлсруе. Также украинка дважды побила юниорский мировой рекорд и стала новой рекордсменкой страны в прыжках в высоту в помещении (2,02 м).

Ярослав Исаченков (прыжки в длину) в январе победил на международном турнире в Негвиздах (7,96 метра), а также стал вторым в Яблонце (7,52 м).

Лучших легкоатлетов месяца ФЛАУ традиционно определяла на основании голосования экспертов Совета, болельщиков и представителей СМИ.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук выиграла турнир во Франции.

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В статье: Ярослава Магучих Ярослав Исаченков
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