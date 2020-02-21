Левченко получила травму, Шух опередила Слободу и Касьянову. Результаты первых дней ЧУ по легкой атлетике

В Сумах завершились первые два дня чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении. Травму получила победительница молодежного ЧЕ Юлии Левченко. Также в женском пятиборье наблюдалась достаточно плотная конкуренция.

Чемпионат Украины по легкой атлетике

Мужчины. 60 м

1. Эрик Костриця – 6,69 с РВ

60 м с/б

1. Виктор Солянов – 7,95 с РВ

400 м

1. Иван Будзинский – 46,99 с

800 м

1. Евгений Гуцол – 1:49,52 м

3000 м

1. Владимир Киц – 8:07,20 м

Прыжки в длину

1. Сергей Никифоров – 7,89 м SB

2. Владислав Мазур – 7,78 м РВ

Прыжки с шестом

1. Егор Абрамов – 5,30 м РВ

Толкание ядра

1. Игорь Мусиенко – 20,00 РВ

Семиборье

1. Руслан Малогловец – 5696 (7,08 – 60 м; 7,61 м – прыжки в длину; 15,39 – толкание ядра; 1,92 – прыжки в длину, 8,27 м – 60 м с/б; 4,20 – прыжки с шестом; 2:51,77 – 1000 м)

Женщины

60 м

1. Виктория Ратникова – 7,21 с РВ

2. Яна Качур – 7,39 с

400 м

1. Татьяна Мельник – 53,25 с

800 м

1. Татьяна Петлюк – 2:06,03 SB

3000 м

1. Наталья Стребкова – 9:25,60 м SB

Прыжки в длину

1. Оксана Мартынова – 6,40 м

Прыжки с шестом

1. Яна Гладийчук – 4,40 м

Толкание ядра

1. Ольга Голодная – 17,29 м

Пятиборье

1. Алина Шух – 4503 (8,88 – с 60 м с/б; 1,90 – прыжки в высоту РВ; 13,65 м – толкание ядра; 5,91 м – прыжок в длину; 2:16,69 – 800 м)

2. Дарья Слобода – 4393

3. Ирина Рофе-Бекетова – 4266

4. Анна Касьянова – 4263