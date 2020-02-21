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Левченко получила травму, Шух опередила Слободу и Касьянову. Результаты первых дней ЧУ по легкой атлетике
Виктория Ратникова на считанные секунды опередила соперницу
В Сумах завершились первые два дня чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении. Травму получила победительница молодежного ЧЕ Юлии Левченко. Также в женском пятиборье наблюдалась достаточно плотная конкуренция.
Чемпионат Украины по легкой атлетике
Мужчины. 60 м
1. Эрик Костриця – 6,69 с РВ
60 м с/б
1. Виктор Солянов – 7,95 с РВ
400 м
1. Иван Будзинский – 46,99 с
800 м
1. Евгений Гуцол – 1:49,52 м
3000 м
1. Владимир Киц – 8:07,20 м
Прыжки в длину
1. Сергей Никифоров – 7,89 м SB
2. Владислав Мазур – 7,78 м РВ
Прыжки с шестом
1. Егор Абрамов – 5,30 м РВ
Толкание ядра
1. Игорь Мусиенко – 20,00 РВ
Семиборье
1. Руслан Малогловец – 5696 (7,08 – 60 м; 7,61 м – прыжки в длину; 15,39 – толкание ядра; 1,92 – прыжки в длину, 8,27 м – 60 м с/б; 4,20 – прыжки с шестом; 2:51,77 – 1000 м)
Женщины
60 м
1. Виктория Ратникова – 7,21 с РВ
2. Яна Качур – 7,39 с
400 м
1. Татьяна Мельник – 53,25 с
800 м
1. Татьяна Петлюк – 2:06,03 SB
3000 м
1. Наталья Стребкова – 9:25,60 м SB
Прыжки в длину
1. Оксана Мартынова – 6,40 м
Прыжки с шестом
1. Яна Гладийчук – 4,40 м
Толкание ядра
1. Ольга Голодная – 17,29 м
Пятиборье
1. Алина Шух – 4503 (8,88 – с 60 м с/б; 1,90 – прыжки в высоту РВ; 13,65 м – толкание ядра; 5,91 м – прыжок в длину; 2:16,69 – 800 м)
2. Дарья Слобода – 4393
3. Ирина Рофе-Бекетова – 4266
4. Анна Касьянова – 4263