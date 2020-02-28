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Прищепа провалила допинг-тест. Она может пропустить Олимпиаду

Легкая атлетика
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Звезда украинской легкой атлетики попала в допинговый скандал.

Прищепа провалила допинг-тест. Она может пропустить Олимпиаду
Новина українською

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официально уровне сообщило, что двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа 23 февраля сдала положительную допинг-пробу.

В организме Прищепы обнаружили следы гидрохлортиазида. Этот препарат способствует выведению жидкости из организма и снижает артериальное давление.

Прищепа не сможет выступать на международных соревнованиях до окончания разбирательств по ее допинговому делу.

Отметим, что Федерация легкой атлетики Украины еще никак не отреагировала на информацию о положительной допинг-пробе Натальи Прищепы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Наталья Прищепа готовится к Олимпийским играм в ужасных условиях.

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В статье: Допинг легкая атлетика Наталья Прищепа
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