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Прищепа о допинге: Ничто в мире не могло меня заставить принимать запрещенные препараты

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка дала объяснение

Прищепа о допинге: Ничто в мире не могло меня заставить принимать запрещенные препараты
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа, которая вчера была обвинена в употреблении допинга дала объяснение ситуации. Соответствующее обращение она разместила на своей странице в Instagram:

"Я всю свою жизнь отдала моей стране и любимому делу.

Не один раз над моей головой поднимался флаг Украины, а гимн звучал далеко за пределами стадиона.

Все, что я имею - это моя семья, спортивная карьера и моя страна. И ничто в мире не могло и не может меня заставить сознательно и умышленно принимать препараты, которые могли бы бросить тень сомнения на меня и на мою деятельность.

Я люблю свою страну и свой Спорт.

Надеюсь, что эта ситуаций получит логическое решение и я смогу в дальнейшем представлять Украину на международной арене.

Я так же готовлюсь к Олимпийским Играм, на которых надеюсь получить медаль для своей страны" - сказала она.

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В статье: Наталия Прищепа
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