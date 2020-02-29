Прищепа о допинге: Ничто в мире не могло меня заставить принимать запрещенные препараты

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа, которая вчера была обвинена в употреблении допинга дала объяснение ситуации. Соответствующее обращение она разместила на своей странице в Instagram:

"Я всю свою жизнь отдала моей стране и любимому делу.

Не один раз над моей головой поднимался флаг Украины, а гимн звучал далеко за пределами стадиона.

Все, что я имею - это моя семья, спортивная карьера и моя страна. И ничто в мире не могло и не может меня заставить сознательно и умышленно принимать препараты, которые могли бы бросить тень сомнения на меня и на мою деятельность.

Я люблю свою страну и свой Спорт.

Надеюсь, что эта ситуаций получит логическое решение и я смогу в дальнейшем представлять Украину на международной арене.

Я так же готовлюсь к Олимпийским Играм, на которых надеюсь получить медаль для своей страны" - сказала она.