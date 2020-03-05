Римский марафон отменен

Один из самых крупных марафонов в мире – Римский – отменен из-за коронавируса по решению организаторов, сообщает его пресс-служба.

Забег должен был состояться 29 марта.

Ранее в Италии отменили ряд футбольных матчей, в частности, полуфиналы Кубка Италии "Ювентус" – "Милан" и "Наполи" – "Интер".

Согласно последней информации, в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, 79 из них скончались. Правительство страны приняло решение проводить все спортивные мероприятия без зрителей до 3 апреля.