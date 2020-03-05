Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Римский марафон отменен
Причиной стал коронавирус
Один из самых крупных марафонов в мире – Римский – отменен из-за коронавируса по решению организаторов, сообщает его пресс-служба.
Забег должен был состояться 29 марта.
Ранее в Италии отменили ряд футбольных матчей, в частности, полуфиналы Кубка Италии "Ювентус" – "Милан" и "Наполи" – "Интер".
Согласно последней информации, в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, 79 из них скончались. Правительство страны приняло решение проводить все спортивные мероприятия без зрителей до 3 апреля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...