Горячая красотка: Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками откровенным фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими болельщиками очередным откровенным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram:

Напомним, что ранее Марина победила в Общем зачете World Athletics Indoor Tour.