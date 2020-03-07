Легкая атлетика
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Горячая красотка: Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками откровенным фото
Украинка просто невероятная
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими болельщиками очередным откровенным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что ранее Марина победила в Общем зачете World Athletics Indoor Tour.
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