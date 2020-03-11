Магучих: Переживаю, чтобы Олимпиада состоялась

Магучих к своей дебютной Олимпиаде подходит в статусе безоговорочного претендента на медаль. На последнем чемпионате мира 18-летняя украинка взяла серебро, а в 2020 году успела выиграть серию престижных международных турниров.

"Когда отменили чемпионат мира в помещении, сперва я расстроилась, но когда узнала, что тренеры предоставят мне отдых, то обрадовалась. Провела недельный отпуск в Египте и очень этому рада.

Конечно, слежу за ситуацией, переживаю, чтобы Олимпиада состоялась. Если будет без зрителей? Будет трансляция, а значит болельщики будут через экран передавать импульсы.

Загадывать ни медаль, не какой-то конкретный результат не хочу – будет Олимпиада, там и посмотрим. Сейчас высота поднимается на новый уровень и сложно что-то загадывать, появляются спортсменки, который прыгают неожиданно высоко. Мы со своей стороны будет работать, а там посмотрим", - говорит украинка.

Летний сезон Ярослава Магучих планирует начать в мае на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Ранее UA-Футбол сообщал, что судьба Олимпийских игр в Японии будет решена в мае.