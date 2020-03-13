Лондонский марафон перенесен на новую дату. Забег теперь должен состояться 4 октября 2020 года, об этом пишет Sky Sports.

Изначально он был запланирован на 26 апреля.

"Мир находится в беспрецедентной ситуации из-за пандемии коронавируса, поэтому сейчас общественное здравоохранение является приоритетом для каждого. Мы понимаем, насколько разочаровывающими будут эти новости для многих: для бегунов, которые тренировались в течение многих месяцев, для тысяч благотворительных организаций, которых спортсмены собирают средства, и для миллионов тех, кто наблюдал за гонкой каждый год", - сказал директор марафона Хью Брашер.

В пятницу число подтвержденных в Соединенном Королевстве случаев заражения новым коронавирусом увеличилось с 590 до 798. Умерли 11 человек.