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Лондонский марафон перенесен на новую дату

Легкая атлетика
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Он состоится 4 октября

Лондонский марафон перенесен на новую дату
Новина українською

Лондонский марафон перенесен на новую дату. Забег теперь должен состояться 4 октября 2020 года, об этом пишет Sky Sports.

Изначально он был запланирован на 26 апреля.

"Мир находится в беспрецедентной ситуации из-за пандемии коронавируса, поэтому сейчас общественное здравоохранение является приоритетом для каждого. Мы понимаем, насколько разочаровывающими будут эти новости для многих: для бегунов, которые тренировались в течение многих месяцев, для тысяч благотворительных организаций, которых спортсмены собирают средства, и для миллионов тех, кто наблюдал за гонкой каждый год", - сказал директор марафона Хью Брашер.

В пятницу число подтвержденных в Соединенном Королевстве случаев заражения новым коронавирусом увеличилось с 590 до 798. Умерли 11 человек.

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В статье: коронавирус
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