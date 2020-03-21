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Украинка Ярослава Магучих тренируется на берегах Португалии. Видео

Легкая атлетика
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Украинка Ярослава Магучих тренируется на берегах Португалии. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 2019 в Дохе Ярослава Магучих поделилась со своими подписчиками в Instagram новым видео, на котором она тренируется на берегах Португалии.

A part of training

Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Напомним, что ранее Жан Беленюк тренировался на свежем воздухе.

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В статье: Ярослава Магучих
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