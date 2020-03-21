Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Ярослава Магучих тренируется на берегах Португалии. Видео
Наша спортсменка продолжает работать
Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 2019 в Дохе Ярослава Магучих поделилась со своими подписчиками в Instagram новым видео, на котором она тренируется на берегах Португалии.
Напомним, что ранее Жан Беленюк тренировался на свежем воздухе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...