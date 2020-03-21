Украинка Ярослава Магучих тренируется на берегах Португалии. Видео

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту 2019 в Дохе Ярослава Магучих поделилась со своими подписчиками в Instagram новым видео, на котором она тренируется на берегах Португалии.

Напомним, что ранее Жан Беленюк тренировался на свежем воздухе.