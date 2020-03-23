29 лет назад Сергей Бубка побил мировой рекорд. ВИДЕО

23 марта 1991 года Сергей Бубка на соревнованиях в Гренобле взял планку на высоте 6,12 метра и улучшил свой же мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.

Примечательно, что Бубка побил мировой рекорд в третий раз за 8 дней. Перед своим прыжком в Швеции нынешний глава НОК Украины в Сан-Себастьяне взлетел на 6,10, а в Донецке прыгнул на 6,11.

Мировой рекорд Сергея Бубки в помещении пал 6 лет назад в Донецке, когда француз Рено Лавиллени взял планку на 6,16.

В настоящее время мировым рекордсменом является швед Арман Дюплантис – в феврале этого года в Глазго ему покорилась высота 6,18.