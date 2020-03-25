Бех-Романчук лаконично отреагировала на перенос Олимпиады

Накануне Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса принял решение отложить проведение Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

"Токио-2021. Без комментариев", - написала Бех-Романчук в Instagram.

В одном из последних интервью Бех-Романчук говорила, что перенос Олимпиады для нее станет огромным стрессом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук после Олимпиады может уйти в декрет.