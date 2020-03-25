Легкая атлетика
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Бех-Романчук лаконично отреагировала на перенос Олимпиады
Украинская легкоатлетка не нашла слов.
Накануне Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса принял решение отложить проведение Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
"Токио-2021. Без комментариев", - написала Бех-Романчук в Instagram.
В одном из последних интервью Бех-Романчук говорила, что перенос Олимпиады для нее станет огромным стрессом.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук после Олимпиады может уйти в декрет.
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