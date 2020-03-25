  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук лаконично отреагировала на перенос Олимпиады
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук лаконично отреагировала на перенос Олимпиады

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинская легкоатлетка не нашла слов.

Бех-Романчук лаконично отреагировала на перенос Олимпиады
Новина українською

Накануне Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса принял решение отложить проведение Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

"Токио-2021. Без комментариев", - написала Бех-Романчук в Instagram.

В одном из последних интервью Бех-Романчук говорила, что перенос Олимпиады для нее станет огромным стрессом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук после Олимпиады может уйти в декрет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук Олимпийские игры 2020 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...