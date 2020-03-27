Бондаренко готов завершить карьеру, если Олимпиада не состоится

На этой неделе МОК из-за распространения пандемии коронавируса принял решение отложить Олимпийские игры в Токио на 2021 год.

"Будем работать еще год. Даже мысли такой, чтобы остановиться, не допускаем. Это только в случае, если скажут, что вовсе не будет Олимпийских игр в Токио, а следующая Олимпиада пройдет в 2024 году, тогда, наверное, повешу шиповочки на гвоздь.

А в нынешней ситуации, если игры состоятся через год или даже через два, будем бороться. Осталось ощущение недореализованности. Не просто же так я тренировался все эти четыре года, не достигнув ни одной весомой победы.

Не прощу себе, что столько сделал и не показал результат. Напротив, этот перенос Олимпиады добавляет желания, мотивации работать. Думаю, к следующему году стану еще сильнее", - говорит Бондаренко.

Для Богдана Бондаренко Олимпиада в Японии может стать третьей в карьере – в 2012 году в Лондоне украинский прыгун в высоту занял 7-е место, а в 2016-м в Рио-да-Жанейро завоевал бронзу.