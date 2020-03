Бриллиантовая лига перенесла еще три этапа

Организаторы Бриллиантовой лиги официально объявили, что в связи с пандемией коронавируса старт нового сезона откладывается как минимум до июня.

Ранее легкоатлетическая серия перенесла три этапа в апреле – два в Китае и один в Катаре. Теперь же перенесены соревнования в Стокгольме (24 мая), Неаполе (28 мая) и Рабате (31 мая).

As the global spread of COVID-19 continues, we have decided to suspend @BAUHAUSGALAN (24th May), @goldengala_roma (28th May) and @MeetingIM6 (31st May).



We must all do our bit to help fight the pandemic and #StayHome.



