  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бриллиантовая лига перенесла еще три этапа
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бриллиантовая лига перенесла еще три этапа

Легкая атлетика
(1 голосов)

Легкая атлетика тоже на карантине.

Бриллиантовая лига перенесла еще три этапа
Новина українською

Организаторы Бриллиантовой лиги официально объявили, что в связи с пандемией коронавируса старт нового сезона откладывается как минимум до июня.

Ранее легкоатлетическая серия перенесла три этапа в апреле – два в Китае и один в Катаре. Теперь же перенесены соревнования в Стокгольме (24 мая), Неаполе (28 мая) и Рабате (31 мая).

"Мы интенсивно работаем со всеми заинтересованными сторонами (спортсменами, менеджерами, вещателями, спонсорами, местными властями и федерациями), чтобы разработать новый календарь сезона в Бриллиантовой лиге, который наилучшим образом отвечает интересам спортсменов и болельщиков", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Бриллиантовой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: легкая атлетика Бриллиантовая лига коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...