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Юлия Левченко показала всем, как нужно действовать во время карантина. Фото

Легкая атлетика
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Украинка и в маске выглядит очень хорошо

Юлия Левченко показала всем, как нужно действовать во время карантина. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила новое фото. На нем призер чемпионата мира по прыжкам в высоту в защитной маске.

​​​​​​​Юлия Левченко показала всем, как нужно действовать во время карантина. Фото - изображение 1Юлия Левченко показала всем, как нужно действовать во время карантина. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Владимир Кличко запустил новый спортивный челлендж.

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В статье: Юлия Левченко
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