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Юлия Левченко показала всем, как нужно действовать во время карантина. Фото
Украинка и в маске выглядит очень хорошо
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила новое фото. На нем призер чемпионата мира по прыжкам в высоту в защитной маске.
Напомним, что ранее Владимир Кличко запустил новый спортивный челлендж.
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