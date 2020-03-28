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Марафон на балконе: Вы думали, что видели в спорте все, но этот француз так не считает. Видео

Легкая атлетика
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Вызовы сегодняшнего дня

Марафон на балконе: Вы думали, что видели в спорте все, но этот француз так не считает. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Французский спортсмен Элиша Нохомовец несмотря на карантинные мероприятия удивляет всех. Мужчина на собственном балконе преодолел марафонскую дистанцию (42 км.), бегая туда сюда в течение семи часов.

Пока не ясно, войдет его достижения в перечень каких-то рекордов, но на звание самого странного способа пробежать большую дистанцию оно точно претендует. Эта и несколько других интересных историй в материале DW на украинском.

Это вызовы сегодняшнего дня, и нам надо их принять!

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В статье: марафон коронавирус
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