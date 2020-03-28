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Марафон на балконе: Вы думали, что видели в спорте все, но этот француз так не считает. Видео
Вызовы сегодняшнего дня
Французский спортсмен Элиша Нохомовец несмотря на карантинные мероприятия удивляет всех. Мужчина на собственном балконе преодолел марафонскую дистанцию (42 км.), бегая туда сюда в течение семи часов.
Пока не ясно, войдет его достижения в перечень каких-то рекордов, но на звание самого странного способа пробежать большую дистанцию оно точно претендует. Эта и несколько других интересных историй в материале DW на украинском.
Это вызовы сегодняшнего дня, и нам надо их принять!
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